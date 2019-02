MM-rallin reitti julki – UA:n rooli vielä auki

Suomen MM-rallin, perinteikkäämmin Suurajojen ensi kesän reitti ja aikataulu on julkaistu. Ralli käynnistyy torstaina 1. elokuuta ja päättyy sunnuntaina 4. elokuuta.

Rallireitti poikkeaa Joutsan seutukunnalla perjantaiaamuna 2. elokuuta siten, että siirtymätaival kulkee Nelostieltä Rutalahden ja Tammijärven läpi Oittilaan, jossa ajetaan kilpailun toinen erikoiskoe. Rallikaravaani suuntaa Oittilan pätkän jälkeen Kärkisten yli Päijänteen toiselle puolelle. Sunnuntaina rallia ajetaan Toivakan suunnalla.

S-Market Joutsa Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA Rautakauppala Mainos: Käyntikortit Joutsan Seudusta

Varsinaista pikataivalta Joutsan seutukunnalla ei siis tänäkään vuonna ajeta, ellei Vespuolen Oittilaa sellaiseksi lasketa. Viime vuonna Oittilan pätkän järjestelyistä, ja sitä ennen Lempään pikataipaleesta vastuuseurana vastanneen Joutsan Seudun Urheiluautoilijoiden rooli järjestelyissä on vielä auki.

– Jollain muotoa JouSUA on kyllä mukana, mutta tämä ratkennee viikon–parin sisään, arvioi Urheiluautoilijoiden puheenjohtaja Timo Ilmonen.

Käytännössä UA:n väki arvioi siis sitä, ottavatko he vastatakseen pätkän vastuujärjestäjän tehtävät vaiko pienemmän siivun. Ilmosen mukaan tarvittavan väen rekrytointi on osoittautunut vuosi vuodelta haastavammaksi, mikä on nimenomaan vastuuseuran tehtävä.

Jukka Huikko



Kuva: JS:n arkistokuva