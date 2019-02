Vastaus kirjoitukseen Varo ”vanhainkotia”

Kerrankin joku sanoo niin kuin asia on. Kalle Willman on uskaltanut puuttua Joutsassa vanhusten hoitoon, vaikka senkin uhalla, että oma maine saa lokaa niskaan. Tarvitsemme Joutsan perusturvalautakuntaan nopeasti päteviä ja osaavia henkilöitä Kallen lisäksi. On harmillista, että Kalle Willmanin osaaminen koetaan häiriköinniksi eikä rakentavana moniammatillisena tiimityönä, jolla saadaan paras mahdollinen tulos. Minä ihmettelen miksi Kalle jäävättiin edellisessä yksilöjaoston kokouksessa sen vuoksi, että hän oli ohjannut erästä edunvalvojaa tekemään oikaisuvaatimuksen perusturvalautakuntaan. Minä olen ymmärtänyt, että jääviys tulee silloin kysymykseen, jos on sukulaisuussuhde tai henkilölle koituu omaa esimerkiksi taloudellista hyötyä asiassa. En tiedä mitä hyötyä Kalle Willmannille auttamisesta oli; ehkä hän saikin nukuttua yönsä paremmin kuin muut.

Perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman kirjoitti 6.2.2019 Joutsan seudussa kirjoituksessa Varokaa ”vanhainkotia” kahdesta tapauksesta. Toisen tapauksen omaiset olisivat halunneet siirtää asiakkaan pois Jousesta, mutta hänelle ei myönnetty palveluseteliä. Perusteluina oli se, että hän on jo tehostetussa palveluasumisessa ja eikä näin tarvitse palveluseteliä. Kun tosiaan olet sinne Jouseen joutunut, pois et pääse kuin taivaanisän päätöksellä. Lisäksi omaiset olisivat halunneet saada luettavaksi asiakkaan hoitokertomukset ja lääkelistat. Omaisille ei annettu hoitokertomustietoja, vaikka lain mukaan niin tulee tehdä. Miksi estellään? Jos hoitokertomuksissa ei ole salattavaa, olisi omaiset ”pakotettu” lukemaan ne jo ulkoa. Asia on nyt vireillä Aluehallintovirastossa.

Rauhoittavien lääkkeiden käytöllä pyritään rajoittamaan vanhuksen toimintaa ja liikkumista. Näin viedään vanhukselta itsemääräämisoikeus. Kysynkin nyt asianomaisilta, sallisitteko että teitä itseänne tai omaa mummoa/pappaa/äitiä/isää hoidettaisiin niin?

Entä mikä on perusturvajohtaja Terhi Kallion vastuu asiassa?

Kummallista toimintaa ihmetellen

Satu Koskinen

sairaanhoitaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.