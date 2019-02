Hollantilaisten roskarallikuskien käytös ja ajotavat herättäneet huolta

Toimitukseen otti yhteyttä henkilö, joka oli huomioinut erikoista ajokäyttäytymistä pohjoisessa osissa Joutsaa sijaitsevalla Paloistentiellä 15.2. perjantaina. Häntä vastaan oli tullut iso letka, ehkä jopa yli kymmenen, autoa kovaa vauhtia rallia ajaen. Silminnäkijä luonnehti autoletkan ajotapaa holtittomaksi, kalustoa romumaiseksi ja mitä erikoisinta, autot vetivät perässään lumilapioita, autonrenkaita ja muita härveleitä. Myös katoilla oli ilmeisesti härveleiksi kuvattuja viritelmiä.

Kummastusta herätti retkueen joidenkin autokuntien sumeilematon tunkeutuminen kesämökkien piha-alueella ja rantoihin, joihin viriteltiin nuotioita ruoanlaittoa varten. Rekisterikilvissä oli NL-alku.

Pohjois-Pohjanmaalla ilmestyvä Rantapohja-lehti oli saanut selville tarkempia tietoja holtittomista kuskeista, joihin annettu kuvaus täsmää. Kyseessä saattaa olla hollantilaisen tapahtumajärjestäjän organisoima “äärimmäinen talvinen maantieajo” Kööpenhaminasta Ruotsin kautta Suomeen. Vapaasti kääntäen kyse on roskarallista, joka ei ole kirjaimellisesti ralli, vaan pikemminkin huviajelu hieman iäkkäämmillä ajoneuvoilla.

Lehti kertoo, että kahden tai kolmen hengen autokuntia on matkassa nelisensataa, ja tavoitteena autokunnilla on matka-aikojen sijasta pisteiden kerääminen. Pisteitä taas kertyy eri kohteissa käymisestä. Ajatuksena on ajaa ilmeisesti Lappiin mahdollisimman pieniä sivuteitä myöten.

Janne Airaksinen