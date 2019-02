Leivonmäen murhasta epäilty mielentilatutkimuksiin – laaja kannabiskasvattamo paljastui

Keski-Suomen käräjäoikeus sai käsiteltyä viime viikolla Leivonmäen murhaoikeudenkäynnin. Oikeus antoi asiassa niin sanotun välipäätöksen, jonka myötä pääepäilty passitettiin mielentilatutkimuksiin. Varsinainen tuomio voidaan julistaa vasta, kun tutkimukset on tehty.

Päätekijäksi epäillään edelleen 24-vuotiasta joutsalaismiestä, joka aikaisemmin on vaikuttanut muun muassa Päijät-Hämeessä. Hänellä on väkivaltarikostausta. Epäilty rikosnimike on murha, koska teko on osoittautunut poikkeuksellisen raa’aksi. Päätekijän epäillään paitsi surmanneen myös paloitelleen lokakuussa Leivonmäellä 35-vuotiaan joutsalaismiehen.

Joutsalaista 26- ja 37-vuotiasta miestä epäillään edelleen hautarauhan rikkomisesta sekä huumausainerikoksesta kannabiksen käytön johdosta. He olivat mukana, kun ruumista pilkottiin ja kuljetettiin hävittämistarkoituksessa. Kolmikko jäi kiinni Pertunmaalla ABC-asemalla.

37-vuotiaalle luettiin oikeudenkäynnin päätteeksi vielä toinen syyte huumausainerikoksesta. Tämän Leivonmäellä sijainneesta asunnosta löytyi kotietsinnässä 32 kannabiskasvin viljelmä, jonka tuotto-odotus oli noin 800 grammaa. Käyttövalmista kannabista asunnosta takavarikoitiin 20,3 grammaa. Lisäksi kasvattamosta poliisi takavarikoi muun muassa ajastimia, tuulettimia, kastelujärjestelmän ja valaisimia.

Kannabiksen hinta katukaupassa vaihtelee paljonkin, noin 10–20 euroon grammalta. Yhdestä grammasta saa puolestaan kahdesta kolmeen käyttöannosta.

Kannabiksen ohella tapaukseen liittyy myös amfetamiinin käyttö. Oikeuden asiakirjojen mukaan uhri oli käyttänyt amfetamiinia. Useiden oikeudenkäynnistä raportoineiden tiedotusvälineiden mukaan päätekijä oli kertonut amfetamiinin käytöstä, joskaan tätä ei verikokeilla saatu todennettua.

Päätekijälle syyttäjä vaatii elinkautista rangaistusta. 26-vuotiaalle vaatimus on vuosi ehdotonta vankeutta. 37-vuotiaalle vaatimus on vuosi ja kaksi kuukautta joko ehdotonta tai ehdollista vankeutta. Päätekijä on edelleen vangittuna, mutta kaksi muuta epäiltyä ovat olleet vapaana jo joulukuun alkupäivistä alkaen.

Jukka Huikko

