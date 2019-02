Outoja metsäläisiä kirjastossa

Joutsan pääkirjastossa on parhaillaan esillä Oudot metsäläiset -niminen taidenäyttely. Kyse on Joutsan yhtenäiskoulun seitsemäsluokkalaisten ja Puulan seutuopiston taidekoululaisten yhteisestä näyttelystä, joka koostuu kirjaston näyttelytilan seinille tehdyistä maalauksista. Kyseessä on kirjaimellisesti seinille maalatut teokset, jotka maalataan piiloon näyttelyn päätyttyä, kun tila remontoidaan.

Näyttelyn maalaaminen aloitettiin tammikuun toiseksi viimeisellä viikolla ja maalaukset valmistuivat helmikuun 8. päivä. Oudot metsäläiset, joiden joukkoon mahtuu monenlaisia otuksia metsäneläimistä lastenohjelmien hahmoihin, ovat esillä kirjaston näyttelytilassa 26. helmikuuta saakka.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA Rautakauppala Mainos: Käyntikortit Joutsan Seudusta S-Market Joutsa

Tarja Kuikka