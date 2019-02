Puheenvuoro: Kemiallinen sidonta ja Willmannin taistelu

Ei ole ihme, että Joutsan johto on ryhtynyt joukkovoimalla vastustamaan lääkäri Kalle Willmannin toimintaa, kun Jousesta on löytynyt ainakin yksi tapaus kemiallista sidontaa. Siis vanhus on lääkitty tokkuraiseksi ja passiiviseksi, eipähän ainakaan pyydä mitään.

On selvinnyt, että kunta ei ole hoitanut valvontavelvollisuuttaan tai tietoisena epäkohdista on turvautunut salailuun ja käynnistänyt hyökkäyksen saadakseen Willmannin vaikenemaan. Mitä pahaa K.W. on ehtinyt tehdä esimerkiksi talouspäällikölle, joka juuri on tullut Joutsaan?

Miksi palveluseteleitä ei anneta? Kuka kieltää? Edellinen peruspalvelujohtaja (jolle maksamme palkkaa vielä kahdeksan kuukautta sen jälkeen kun hän lopetti työt) esitteli palvelusetelit uutena vaihtoehtona. Jos niitä käytetään, niin paine kunnan ainoassa tehostettua palveluasumista antavassa yksikössä helpottaa.

Miksi mummot pyrkivät pois Jousesta? Siis muutkin kuin karkailevat muistisairaat.

Jos demokraattisesti valitut lautakuntien jäsenet eivät kestä kysymyksiä, niin he ovat ymmärtäneet tehtävänsä väärin (vertaa eduskunta). He leimaavat asiallisia kysymyksiä esittävän henkilön häiriköksi sen sijaan, että vastaisivat kysymyksiin.

Kalle Willman käyttää huippukoulutettua ajatuskykyään ja kokemustaan niiden avuttomien auttamiseksi, jotka eivät pysty tai uskalla ”olla vaivaksi”.

Kunnan johtavien virkamiesten vaihtorumbassa vs. peruspalvelujohtaja on joutunut astumaan suuriin saappaisiin, ja häneltä odotetaan lainsäädännön ja pykälien tuntemusta. Tilanne on hänelle todella vaativa, vaikka tiedämme että suomalainen virkamies haluaa tehdä työnsä hyvin.

Salailua ei olisi tarvittu, jos asiat olisivat olleet kunnossa. On hyvä, että aktiivisia omaisia löytyy.

Kun Raamattu kieltää eutanasian (älä tapa!) niin osaltani toivon, että Luoja korjaa minut luokseen siinä vaiheessa kun terveydentilani alkaisi edellyttää pysyvää laitoshoitoa.

Päivi Elomaa-Onali