Friian Kammari ajattelee ihmistä kokonaisvaltaisesti

Luhangassa on äskettäin aloittanut toimintansa uusi yritys, Friian Kammari. Yrittäjinä keskustaajaman Palotalossa sijaitsevissa tiloissa työskentelevät Taina Saarinen ja Maarit Friberg. Friian Kammari tarjoaa niin parturi-kampaamon kuin erilaisia ihmisen hyvinvointiin liittyviä palveluja.

– Meidän filosofiassa ihmistä ajatellaan kokonaisvaltaisesti. Parturi-kampaamon normaaliin toimintaan on otettu mukaan hyvinvoinnin elementtejä. Pystymme tarjoamaan turvehoitoja, kuumakivihierontaa, aromaterapiaa eteerisillä öljyillä sekä energiahoitoja, kertoo Saarinen.

Yhtiökumppanit aikovat laajentaa repertuaariaan vielä tästäkin. Haaveissa olisi luoda Friian Kammarista eräänlainen hyvinvointipalveluiden keskittymä yhteistyökumppaneiden avulla. Saarisen ja Fribergin kautta muut yrittäjät voisivat tarjota jalkahoitoja, hierontaa ja vaikka kalevalaista jäsenkorjausta, jos vain tekijöitä löytyy. Sen kaksikko tietää, että jalkahoidoille on kysyntää paikkakunnalla, sillä sitä heiltä on jo kysytty.

Virallisesti Friian Kammari avasi ovensa 26.1., mutta käytännössä yritys on jo toiminut joulukuun puolivälistä lähtien. Kumpikaan yrittäjistä ei omaa luhankalaistaustaa, sillä Friberg on Muuramesta ja Saarinen Korpilahdelta. He olivat kuitenkin kuulleet, että tällaiselle toiminnalle olisi markkinarakoa juuri Luhangassa.

– Luhangan kunta suhtautui niin kannustavasti alustaviin tiedusteluihimme, että päätimme perustaa yrityksen. Olemme kunnan vuokralaisina kompakteissa tiloissa, ja sitä ennen vuokranantaja teetti tänne pintaremontin. Siinä kuunneltiin meidän toiveitamme ihan uuden pinnan sävyistä lähtien, kertoo tyytyväinen Saarinen.

Kumpikin on ollut yrittämisen kanssa entuudestaan tekemisissä, ja Saarisella on edelleen vuokratuoli muuramelaisessa parturi-kampaamossa ja Friberg tausta liittyy perheyritykseen.

Käytännössä Friian Kammari palvelee asiakkaitaan kysynnän mukaan. Välttämättä paikalla ei siis ihan aina päivystä kukaan, paitsi kesäisin, jolloin Luhanka vilkastuu selvästi kesäasukkaiden saavuttua suurella joukolla. Yrittäjät kuitenkin lupaavat olla helposti tavoitettavissa ja sovittaessa aina paikalla palvelemassa.

Yläkuvassa vasemmalla on Maarit Friberg ja oikealla Taina Saarinen.

Janne Airaksinen