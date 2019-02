Diabeteksen ennaltaehkäisy kannattaa

Keski-Suomen Diabetesyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kati Laakso (kuvassa) vieraili viime viikolla diabetesyhdistyksen ja Lions Club Joutsan järjestämässä infotapahtumassa Joutsan nuorisoseurantalolla. Joutsan alueen järjestötoiminnassa on tapahtunut muutoksia, kun paikallinen Joutsan Diabetesyhdistys on lopettanut toimintansa ja suurin osa sen jäsenistä on siirtynyt Keski-Suomen Diabetesyhdistyksen jäseniksi.

Kati Laakso muistutti, että diabeteksen hoidossa ennaltaehkäisy on kaikista halvin hoitomuoto. Hän ihmettelikin joistakin kunnista kuuluvia uutisia siitä, että diabetespotilaiden kontrollikäyntejä vähennetään.

– Jos ei esimerkiksi tarkasteta säännöllisesti jalkojen kuntoa, voi potilas saada hyvin vaikeasti hoidettavia haavoja. Se voi pahimmillaan johtaa amputaatioon. Parasta olisi ennaltaehkäistä.

Laakso totesi, että moni diabetesta sairastava salailee tautiaan, koska syyllistää itseään sairastumisesta.

– Mutta jos kaikki peittelevät sairauttaan, eihän kukaan tiedä, että meitä diabeetikoita on olemassakaan, eikä hoitoon ja ennaltaehkäisyyn panosteta riittävästi, totesi itse lapsuusiän eli Tyyppi 1:n diabetesta sairastava Laakso.

Markku Parkkonen

Jopa 500.000 suomalaista sairastaa diabetesta