Jäät ovat edelleen petollisia

Talvi on ollut mukavan runsasluminen Joutsan seudulla, mutta jäätilanne on edelleen paikoin petollinen. Paikallisissa jää- ja vesistöasioissa vuosia Joutsan Seudun asiantuntijana toiminut Anssi Saari (kuvassa) ei suosittele jäillä liikkumista.

– Vettä on runsaasti, paikoin jopa saappaan varren verran, joten jalan liikkuminen ei välttämättä ole kovin miellyttävääkään. Paikoin voi myös olla avantoja, joita peittää vain hyvin ohut jää ja lumi. Kelit ovat varsin vaativia moottorikelkoillekin, varoittaa Saari.

Jäät eivät tänä talvena ole ehtineet paksuuntua kunnolla missään välissä. Sittemmin lunta on tullut runsaasti, mikä on nostanut vettä järvien jääkansille paljon. Vähäinen teräsjää on sitten pehmennyt. Viikonlopun ja alkuviikon suojakeleistä saattaa olla apua, mikäli perässä seuraisi kunnon pakkasjakso.

– Kunnon pakkasjaksolla jäät saattaisivat vielä vahvistua kunnolla, mutta ihan pikkupakkaset eivät siihen riitä. Lähipäivät ratkaisevat paljonkin, ennustaa Marjotaipaleessa asuva, Suonteella paljon liikkuva ja kalastava Saari.

– Kokeneempien kalamiesten kanssa on ollut puhetta, että tämmöistä talvea ei ihan hetkeen ole kyllä ollut, hän jatkaa.

Jukka Huikko