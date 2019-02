GFT tarjosi löylytyksen ja samalla oppitunnin maalinteon tehokkuudesta

JoSePa sai oppitunnin maalinteon tehokkuudesta sarjakakkoselta. Futsal-Liigan sunnuntain kierroksella GFT Espoosta mätti taululle lukemat 2–8 (0–3). JoSePan lähtökohdat peliin eivät olleet kovin mukavat. Jesse Kalliokoski ja pörssikärki Markus Rautiainen olivat pelikiellossa, ja Otto Piili sekä Janne Kosunen alavartalovammojen takia poissa pelistä.

JoSePa sai kuitenkin kaksi ketjua kasaan, muun muassa junnut Matias Paappanen ja Eetu Oksanen saivat mukavasti peliaikaa. Pelin ensimmäiset seitsemän minuuttia olivat tasaista ja hyvää vääntöä. GFT rakensi maltilla ja JoSePa luotti vastaiskuihin. Jari Kotimäen laukaus oli herkässä, mutta sinänsä hyvät vedot viuhuivat niukasti ohi tai maalivahdin ulottuville.

Panu Aution viedessä GFT:n johtoon, JoSePan peli meni vähäksi aikaa sekaisin. JoSePa yritti prässätä aktiivisemmin, mutta kesken hyvän otteen GFT rankaisi toisen kerran, ja kotijoukkueenhyökkäyspään menetys kostautui vielä yhtenä takaiskumaalina. Toisen jakson alkuun GFT täräytti kaksi pikamaalia, ja peli näytti selvältä. Olli Malinin yhdellä ja Matias Paappasen ensimmäisellä liigamaalilla JoSePa tuli kolmen maalin päähän, ja tämän jälkeen JoSePa sai rohkealla prässillä GFT:n turvautumaan pitkiin palloihin. Kotimäellä ja Keskisellä oli hyvät maalintekopaikat, mutta maalivahti Antti Koivumäki piti toiveet turhina. Sitten Antti Arvola sammutti JoSePalta valot 34 minuutin jälkeen 2–6 maalillaan.

JoSePa yritti vielä reikäpaidalla, mutta kaksi takaiskua lopetti senkin yrityksen. Kotijoukkueella oli isoja vaikeuksia päästä sunnuntaina sota-alueelle. GFT puolusti tarkasti ja pelasi maltilla itsensä paineen alta pois silloin kun JoSePan prässäsi. Kotimäki ja Keskinen saivat luotua paikkoja lähinnä yksittäisillä terävillä vastaiskuilla, mutta isokokoinen ja hyvin reagoiva Koivumäki GFT:n maalilla oli vaikeasti yllätettävissä.

JoSePalle on nyt neljässä viime pelissä tehty 26 maalia. Vastassa on ollut liigan kärkiporukoita, mutta silti se on aivan liikaa. Osin tämä johtuu siitä, että sitten 4–0 PP:n vierasvoiton (19.1.) JoSePa ei ole päässyt pelaamaan täydellä miehistöllä. Loukkaantumiset ja pelikiellot syövät kapealla ringillä touhuavan JoSePan iskukykyä. Seuraavaan peliin Rautiainen vapautuu pelikiellosta, ja toivottavasti Kosunen ja Piili ovat toipuneet loukkaantumisista. Kalliokoski on vielä jälki-istunnossa seuraavan pelin.

Seuraava ottelu on kahden viikon päästä FC Kemiä vastaan Joutsassa. JoSePa on edelleen seitsemäntenä, eikä pudotuspelipaikka ole kirkossa kuulutettu. MadMax on neljän ja PP-70 viiden pisteen päässä takana.

Valmentajien kommentit:

GFT, Ville Sihvonen: –16 maalia tänä viikonloppuna, aika epätavallista meiltä. Tätä peliä odotettiin innolla ja ansaittiin hyvä tulos. Tarkan puolustamisen kautta aina mennään, vähän nihkeään alustaankin totuttiin nopeasti.

JoSePa, Mikko Paappanen: –Eväät eivät tänään riittäneet. Liikaa annetaan maaleja, tänään loppuivat konstit viimeisellä kolmanneksella hyökkäyssuuntaan. Vähän ollaan laiskoja puolustuksessa, liikaa tulee sellaisia ”toivotaan ettei se nyt saa tuosta syötettyä” -tilanteita pelaajille.

Petri Hentinen