Oikeudenkäynti Leivonmäen murhaepäilystä alkaa tiistaina

Oikeudenkäynti Leivonmäen murhaepäilyä ja siihen osin liittyvää rikosvyyhtiä koskien alkaa Jyväskylässä Keski-Suomen käräjäoikeudessa tiistaina 12. helmikuuta.

Leivonmäellä surmattiin lokakuussa 35-vuotias joutsalaismies eräässä yksityisasunnossa. Pääepäiltynä tapauksessa on 24-vuotias Leivonmäellä asuva mies, joka on edelleen vangittuna. Lisäksi samassa yhteydessä käsitellään rikosvyyhtiä, jossa on useita epäiltyjä rikosnimikkeitä ja epäiltyjä. Osa tapauksista liittyy ruumiin kuljettamiseen ja hävittämisyritykseen.

Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Käyntikortit Joutsan Seudusta

Käräjäoikeus on varannut tapaukselle kaikkiaan kolme käsittelypäivää. Oikeus käsittelee tapausta niin sanotussa lautamieskokoonpanossa, jonka muodostaa ammattituomari ja kaksi lautamiestä. Oikeuden puheenjohtajana toimii käräjätuomari Mikko Jaatinen. Syyttäjänä toimii puolestaan kihlakunnansyyttäjä Janne Kangas.

Jukka Huikko

Lue lisää:

JS 27.1.2019: Leivonmäen murha siirtyy syyttäjälle

IS 22.1.2019: Kuortin ABC:n läheltä löytyi ruumis – näin tapahtumat etenivät: Murhasta epäillyt pysähtelivät ruumis autossa tuttavien luona

JS 21.1.2019: Kaksi vangittu Teuvonkujan tapahtumista

JS 4.12.2018: 24-vuotias on tunnustanut surman, muut vapautettu

JS 8.11.2018: Murhasta epäillyt ovat edelleen vangittuina – myös huumerikoksia epäillään

JS 23.10.2018: Leivonmäen surmasta vangittuna kolme miestä

JS 22.10.2018 Leivonmäen henkirikoksen tutkinta etenee

JS 19.10.2018: Kuortissa paljastunut henkirikos tehtiin Leivonmäellä