Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt ottaa vs. talouspäällikkönä toimivan Marko Varjosen projektiluonteisiin tehtäviin määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 21.1.–31.3.2019. Varjosen työaika on 19 tuntia per viikko.

Vs. talouspäällikön nykyinen sataprosenttinen virkasuhde puretaan edellä mainitulla ajalla ja hän toimii tuolloin talouspäällikkönä 48,3 prosentin työpanoksella.

Tarja Kuikka