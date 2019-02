Sari Hovila ehdolle eduskuntavaaleihin

Keskustan Keski-Suomen piiri on täydentänyt ehdokaslistansa kevään 2019 eduskuntavaaleihin. Piirihallitus nimesi listalle Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä opetushoitajana työskentelevän Sari Hovilan Joutsasta. Hovila on terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy:n valtuutettu ja Sairaanhoitajaliiton yhteiskunnallisen vaikuttajaryhmän jäsen. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja (ylempi AMK). Keskustan tiedotteen mukaan Hovila haluaa tuoda eduskunnan päätöksentekoon terveydenhoitokentän ääntä.

Sari Hovila asuu perheineen Joutsan Leivonmäellä. Hovila on Joutsan perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja Joutsan kunnanhallituksen jäsen.

Keskustapiirin tavoitteena on säilyttää nykyiset neljä kansanedustajaa.

Keskusta lähtee eduskuntavaaleihin Keski-Suomessa täydellä 14 ehdokkaan listalla. Aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat: kansanedustaja Petri Honkonen Saarijärveltä, matkailu- ja luomutilan yrittäjä Olli-Pekka Jalkanen Konnevedeltä, kansanedustaja Anne Kalmari Kivijärveltä, työelämäasioiden asiantuntija Johanna Karjula Jyväskylästä, yrittäjä Maarit Kiiskinen Laukaasta, apulaisrehtori Tuulia Kuntsi Jyväskylästä, yhteiskuntatieteiden maisteri Joonas Könttä Jyväskylästä, toimitusjohtaja Pertti Lehtomäki Multialta, varapuhemiehen erityisavustaja Petri Neittaanmäki Jyväskylästä, yhteiskuntatieteiden maisteri Eino Nissinen Kyyjärveltä, kansanedustaja Aila Paloniemi Jyväskylästä, maaseutuyrittäjä Tarja Uusipaasto Jämsästä ja yleislääketieteen professori (emeritus) Mauno Vanhala Jyväskylästä.

Markku Parkkonen