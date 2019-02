Pääkirjoitus: Kovat konstit käyttöön kunnassa

Joutsan kunnallishallinnossa on otettu käyttöön kovat konstit. Kunnanhallitus päätti viime viikolla esittää kunnanvaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista. Valiokunnan tehtävänä on valmistella perusturvalautakunnan erottamista. Lienee Joutsan kunnallishistoriassa ensimmäinen kerta, kun lautakunta halutaan erottaa.

Asian taustalla on se, että osa poliitikoista haluaa erottaa lautakunnan jäsenen Kalle Willmanin. Yksittäistä lautakunnan jäsentä ei kuitenkaan voida erottaa, vaan asia on hoidettava niin, että erotetaan ensin koko lautakunta ja sitten valitaan uuteen lautakuntaan valtuustolle mieluisat jäsenet. Mahdollisesti uuteen lautakuntaan tullaan keväällä valitsemaan kaikki nykyiset jäsenet, paitsi Willman. Osalla poliitikoista prosessia on vauhdittanut myös yleisempi tarve saada järjestystä perusturvan toimintaan.

Ulkopuolisesta tarkkailijasta Kalle Willmanin toiminta on pääosin ollut ansiokasta ja kuntalaisten edun mukaista. Se lienee selvää, että hänen toimintatapansa eivät ole miellyttäneet johtavia viranhaltijoita ja kaikkia luottamushenkilöitä. Willmanin toimintatyyliä lautakunnan kokouksissa on mahdotonta arvioida, koska kokoukset ovat suljettuja.

Markku Parkkonen