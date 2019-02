Joutsenlampi-ralliin olisi pitkälti yli 300 tulijaa, mutta vain 250 mahtuu viivalle

Lauantaina 16. helmikuuta Joutsassa ja lähikunnissa ajettava Joutsenlampi-ralli on saanut huiman suosion. Kilpailun lähtöviivalle asettuu maksimi, eli 250 autokuntaa. Järjestäjien arvio on, että kilpailemisesta kiinnostuneita olisi ollut pitkälti yli 300 autokuntaa.

Joutsenlampi-ralli on R-Rallicupin osakilpailu. Cupissa on 160 osallistujaa, joille on taattava pääsy kisaan. Rallin ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 5. helmikuuta. Tämän jälkeen tiedetään, kuinka monta sarjan ulkopuolista kilpailijaa kisaan mahtuu. Esimerkiksi maanantaina ilmoittautuneita oli 265 autokuntaa, joista noin 110 oli R-Rallicupin osallistujia. Kisan osallistujaluettelo vahvistuu 8. helmikuuta.

– Olemme jo pari viikkoa joutuneet sanomaan, että täyttä alkaa olla, kertoo kilpailunjohtaja Sami Heikkilä.

250 autokunnan raja on joka tapauksessa maksimi, jonka asettavat monet käytännön syyt. Muun muassa tiestö ei kestä tuota isompaa määrää autoja ja toisaalta kilpailupäivä alkaisi venyä jo kohtuuttoman pitkäksi.

Kiinnostus Joutsenlampi-rallia kohtaan osoittaa kuitenkin sen, että ralli alkaa tehdä tosissaan paluuta harrastetasolla kylän miesten ja tänä päivänä naistenkin harrastukseksi. Ja kun ilmoittautuneiden listaa katsoo, niin näyttävää menoa on luvassa, kun mukana on muun muassa lukuisia takavetoisia kilpureita.

– Kalusto on tosiaan monenkirjavaa, on matalaviritteisiä vanhempia autoja ja sitten toisessa ääripäässä viimeisen päälle uusi Skodan R5:n, tuumii Heikkilä tyytyväisenä.

Myös paikallisia rallikuskeja on lähdössä kisaan mukaan kohtuullisen runsaasti.

Joutsenlampi-ralli oli takavuosikymmeninä yksi seutukunnan merkkitapahtumista. Kilpailu järjestettiin pitkän tauon jälkeen uudelleen viime talvena. Nimen osalta muuta yhteneväisyyttä takavuosiin ei kuitenkaan ole. Kilpailun järjestää nimittäin Yellow Racing Team ry ja R-Rallicupin kattojärjestönä toimii puolestaan harrastemoottoriurheiluun keskittyvä Hamu ry.

Rallin odotetaan kiinnostavan myös yleisöä ja siihen ovat järjestäjät varautuneet. Muutoinkin edellisvuodesta kisaa on kehitetty monin tavoin.

– Josemora toimii siis kilpailukeskuksena ja siellä järjestetään myös yleisöerikoiskoe. Hyviä katselupaikkoja on paljon. Josemoraan rakennetaan muun muassa 120-paikkainen tilapäinen ravintola, paljastaa Heikkilä.

Kaikkiaan Joutsenlampi-rallissa on kuusi erikoiskoetta, joilla on mittaa 75 kilometriä. Erikoiskokeita ei vielä ole julkistettu, mutta Heikkilä kuvailee niiden olevan tuttuja ”Suurajopätkiä”.

R-Rallicupissa luokkia on kaikkiaan kymmenen. Cupin ulkopuolisille on puolestaan 13 eri luokkaa.

Jukka Huikko



Kuva: arkistokuva

