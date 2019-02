Martat käynnistivät järjestönsä juhlavuoden

Marttayhdistykset ympäri Suomen viettivät torstaina Maailman suurinta marttailtaa. Marttajärjestön 120-vuotisjuhlavuoden käynnistänyt, järjestön perustajajäseniin kuuluneen Alli Nissisen nimipäivänä pidetty tapahtuma näkyi myös Joutsassa, tosin nimestä poiketen aamupäivällä. Tuolloin Joutsan Martat tarjosivat K-Supermarketissa pullakahvit ja esittäytyivät samalla liikkeellä olleelle väelle.

Joutsan Marttojen puheenjohtajana toimivan Raili Palanderin mukaan yhdistys halusi keskinäisen juhlinnan sijaan viettää tapahtumaa kaikkien kanssa.

– Ajateltiin tarjota ihmisille jotakin ja kertoa, että me olemme olemassa, sanoo itsekin väkeä kahville houkutellut Palander.

Joutsan Marttojen vuosittaiseen toimintaan kuuluu hänen mukaansa muun muassa säännölliset marttaillat ja yhteistyö muiden yhdistysten sekä koulun kanssa. Koululaisten kanssa on esimerkiksi leivottu ja käyty retkellä. Yhdessä toimiminen on ollut Palanderin mukaan mieleistä.

– Se on kyllä oikein innostavaa molemmin puolin.

Juuri nyt joutsalaismartat ovat myös mukana Marttajärjestön ja Kätilöliiton yhteisessä Sukat äidille -tempauksessa, jonka tiimoilta valmistuneet sukat lahjoitetaan ensimmäisen lapsensa synnyttäneille ja adoption kautta äidiksi tulleille.

Takavuosikymmeninä Joutsassa toimi useampia marttayhdistyksiä, mutta nykyisin Joutsan Martat on alueen ainoa toimija. Vuonna 1921 perustetulla yhdistyksellä on Raili Palanderin mukaan tällä hetkellä 41 jäsentä ja kuten monen muunkin maaseudun marttayhdistyksen, myös Joutsan yhdistyksen väki on jo hieman vanhempaa.

Nuorempia otettaisiin mielellään mukaan, mutta Palander arvelee ruuhkavuosien kiireiden pitävän nämä poissa. Hän kuitenkin uskoo, että moni ruuhkavuosia elävä olisi kiinnostunut toiminnasta, jos aikaa vain olisi.

– Mutta sitä ei kerkiä joka paikkaan. Ne ruuhkavuodet ovat sellainen aika, että siinä todella joutuu harkitsemaan, mihin lähtee mukaan. Itsekin tulin mukaan marttoihin, kun jäin eläkkeelle, sanoo nelisen vuotta puheenjohtajan tehtävässä toiminut Palander.

Jäsenistön ikääntymisestä huolimatta Palander ei ole kuitenkaan huolissaan Joutsan Marttojen jatkosta.

– Täällä kuitenkin on senhenkisiä ihmisiä, että kyllä minä uskon, että se jatkuu. Tämän meidän toiminnan perusajatus on niin maanläheinen, että se sopii täkäläisten ihmisten arvoihin.

Maailman suurinta marttailtaa vietettiin torstaina myös Luhangassa, jossa Tammijärven Marttayhdistys kutsui kirkonkylältä Luhangan Martat käynnistämään kylätalolle järjestön 120-vuotisjuhlavuotta.

Juhlavan illan ohjelmassa oli muun muassa videolta katsottu Marttaliiton tervehdys sekä katsaus järjestön historiaan ja myös Luhangan alueen oman marttatoiminnan historiaan. Tilaisuuteen osallistui vajaat kolmisenkymmentä luhankalaismarttaa.

Tarja Kuikka