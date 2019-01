Joutsan päihdeterapiapalvelut seututerveyskeskukselle

Joutsan kunta ostaa toukokuun alusta alkaen päihdeterapeutin palvelut Keski-Suomen seututerveyskeskukselta. Palveluja tilataan enintään 20 tuntia viikossa.

Tällä hetkellä palvelut tilataan päihdeterapeutti Timo Ervastilta, joka on pitänyt päihdetyön avovastaanottoa Joutsassa yhtenä päivänä viikossa. Ervastin kanssa on aiemmin sovittu palvelujen jatkumisesta ainakin tämän vuoden huhtikuun loppuun saakka, mutta ensi vuoden osalta Ervasti on ilmoittanut, ettei hän ole enää silloin käytettävissä.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA

Päihdeterapiapalvelujen tarve on ollut Joutsassa noin 20 tuntia viikossa.

Tarja Kuikka