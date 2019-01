Puheenvuoro: Silmänkääntötemppu

Kunnanhallitus käsittelee taas 31.1.2019 uuden sote-keskuksen rakentamista ja jyväskyläläisten ”näkymätön” käsi ohjaa edelleen vuodeosastoa Jouseen. Jotenkin oudosti STM:n virkamies osasi kysyä kunnalta: ”Kerroitte, että Perhekeskus ja sosiaalihuollon palvelut sijoitetaan Jousen yhteen siipeen. Miksi ko. siipeen ei sijoiteta SaKuKo-vuodeosastoa ja uusiin tiloihin perhekeskusta?”. Kyllä joku oli pannut sanat virkamiehen näppäimistölle.

Valtuuston aiemmin hyväksymä liian kallis rakennussuunnitelma maksaisi 5.544.538 euroa. Nyt siis kunnanhallitukselle taas esitetään, että vuodeosasto sijoitettaisiinkin Jouseen ja uuteen rakennukseen ylimitoitettu perhekeskus. Niinpä uusi sote-keskus maksaisikin vain 4.929.000 euroa eli alle 5 miljoonaa. Esityksessä on taitavasti hajautettu tieto, että vuodeosaston sijoittaminen Jouseen maksaisi lisää 910.000 euroa. Kyllä joutsalaiset yhteenlaskun osaavat! Sen sijaan Perhekeskuksen sijoittaminen Jouseen maksaisi vain 20.000 euron verran seinien maalaamista.

Perhekeskuksen ei tarvitse toiminnallisesti olla sote-keskuksen lähellä. Tällä ovelalla suunnitelmalla jyväskyläläiset näyttävät pyrkivän vuodeosaston helppoon lakkauttamiseen sitten Jousessa, kun se on kätevästi muutettavissa takaisin tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Jo tällä hetkellä on herännyt epäilyksiä, että nykyisen vuodeosaston lääkäripula olisi tietoisesti aiheutettu, jotta osaston toiminta voitaisiin turvallisuussyihin vedoten siirtää Laukaaseen. Toivottavasti tämä on vain pahaa unta!

Ehdotan, että uusi sote-rakennus toteutetaan voimassa olevan päätöksen mukaisesti. Valtiolla ei ole keinoja kurittaa kuntaa ylityksestä (esimerkkejä on) eikä maakuntauudistustakaan todennäköisesti synny.

Kalle Willman

eläkeläinen, joka pyrkii ajamaan kuntalaisten etua, ilmaiseksi