Puheenvuoro: Erinomaista palvelua Joutsan palvelukodilla

Haluaisimme esittää kiitokset Joutsan palvelukodin henkilökunnalle omaistemme hyvästä hoidosta. Marjatantien henkilökunta kohtaa asukkaan yksilönä, hänen omia tapojaan kunnioittaen ja mahdollistaen omannäköisen elämän palveluasunnoissa. Heidän kanssakäyminen asukkaiden ja omaisten kanssa on luontevaa ja ystävällistä. Tiedonkulku puolin ja toisin asukkaan asioista on jouhevaa ja asiat saadaan hoidettua joustavasti. Erilaiset järjestetyt ohjelmatuokiot tuovat vaihtelua arkeen. Omaisena on ilahduttavaa huomata, kuinka henkilökunta hakee asukkaita ohjelmiin ja näin edistää asukkaan hyvinvointia. Joka päivä työntekijät kohtaavat asukkaat kunnioittavasti ja kärsivällisesti. Heillä on tahtoa vaihtaa sananen jos toinenkin työtehtävien lomassa. Tästä tulee hyvä mieli jokaiselle.

Aurinkoista kevättä koko talon väelle!

Sukulaisten puolesta

Hanna Lukkarinen