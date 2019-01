Pääkirjoitus: Valtion sattumanvaraiset määräykset vaikeuttavat kuntien kehittämistä

Joutsassa päästään toivon mukaan pikapuoliin sote-keskuksen suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Aluksi näytti siltä, että rakentamaan päästään suunnilleen suunnitellusti. Sitten esteeksi muodostuivat valtion määräykset, ja nyt kunnassa joudutaan pohtimaan koko hanke uudestaan.

Valtiohan on nimittäin asettanut sote-uudistuksen alla kuntien sote-rakentamiselle viiden miljoonan euron budjettikaton. Tavoitteena on ollut, että kunnat eivät hullaantuisi rakentamaan turhan kalliita sote-keskuksia, kun niillä on viimeiset hetket aikaa päättää itse tällaisista rakennushankkeista. Joutsan sote-keskuskin on nyt kompastunut tuohon valtion rajaan, koska karsittunakin rakennuksen kustannusarvio on reilusti yli viisi miljoonaa euroa.

Joutsalla on nyt vaihtoehtoina muuttaa suunnitelmia tai aloittaa useita kuukausia kestävä prosessi kustannuskaton ylitysluvan saamiseksi valtiolta. Kunnassa koetetaankin nyt päästä yksimielisyyteen siitä, miten suunnitelmia muutetaan. Nähtäväksi jää, syntyykö ratkaisua, jonka kaikki voisivat hyväksyä.

On harmillista, että valtio asettaa tällaisia sattumanvaraisia esteitä kuntien kehittämiselle. Viiden miljoonan euron raja kun on enemmän tai vähemmän hatusta otettu ja Joutsalla on aito tarve rakentaa uusi sote-keskus.

Markku Parkkonen