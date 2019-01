Postilla jakeluongelmia

Muun muassa paikallislehti Joutsan Seudun jakelussa varsinaisen levikkialueen ulkopuolella on ollut ongelmia. Samat ongelmat koskevat laajemmaltikin postin jakelua useiden muidenkin lehtien osalta.

Joutsan Seudun varsinaisella levikkialueella Joutsassa, Luhangassa ja Leivonmäellä jakelu on toiminut melko normaalisti keskiviikkoisin. Levikkialueen ulkopuolisille tilaajille lehden pitäisi mennä Postin jakelussa torstaisin. Muun muassa Kangasniemellä jakelu on kuitenkin tänä vuonna kangerrellut ja lehdet on saatu tilaajille vasta perjantaina tai maanantaina.

Joutsan Seutu on useaan otteeseen vaatinut Postia korjaamaan tilanteen, mutta toistaiseksi parannusta ei ole saatu aikaan.

Markku Parkkonen