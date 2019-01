Madmax taipui riemukkaassa vieraspelissä Valkeakoskella

JoSePa haki riemukkaat pisteet vaikeasta vieraspelistä Futsal-Liigassa joukkueelta, jolta ei aiemmin ole saatu pinnaakaan. Taistelussa seitsemännestä sijasta JoSePa otti neljän pinnan etulyönnin Valkeakosken MadMaxista maalein 5–7 (2–2).

JoSePan kokoonpanohuolet jatkuivat sunnuntaina. Siispä kolmikko Markus Rautiainen–Jari Kotimäki–Jarkko Kosunen pelasivat niin paljon kuin jaksoivat, muut soturit sunnuntaina olivat Jere Keskinen, Tarkko Savela, Matias Paappanen, Jesse Kalliokoski, Antti Kahilampi, Eetu Oksanen, Matti Nurminen.

JoSePa oli päättänyt lopettaa vieraspelihipsuttelun ja lähteä sotimaan ihan tosissaan 40 minuuttia ja katsoa sitten mitä taululla seisoo. Koska Mad Maxillekin oli mahdollista nousta JoSePan ohi taulukossa voiton myötä, olivat panokset korkealla.

Maalivahti Aake Partion johdolla JoSePan puolustus kesti koskislaisten alkurynnistyksen ja sitten maaleja alkoi syntyä vuorotahtiin. Kotimäki ja Rautiainen osuivat ensimmäisellä jaksolla JoSePalle, Matti Jussila ja Peris Mora MadMaxille. Jakso oli MadMaxin hallintaa, mutta tauolle mentiin tasatilanteessa Partion loistopelin myötä.

Toisella jaksolla alkoi sitten tapahtua. Justus Kunnas vei kotijoukkueen 3–2 johtoon, minkä Jere Keskinen kuittasi välittömästi. Sitten näyttämölle astui Jesse Kalliokoski, joka kahdella nopealla keltaisella pääsi pesulle. Ylivoimalla Kunnas onnistui toisen kerran, ja JoSePa alkoi olla, jos ei sillassa, niin ainakin pahassa asennossa. Vielä mitä!

33 minuutin kohdalla Jere Keskinen tasoitti pelin. Pelin erikoisin ja komein maali nähtiin 38 minuutilla. Maxin hyökkäys menetti pallon aivan JoSePan päädyssä, Rautiainen näki kotijoukkueen maalivahdin olevan ulkona ja veti pallon ylänurkkaan 35 metristä. Kotijoukkueen aikalisän jälkeen MadMax yritti ylivoimalla, mutta Keskinen ja Rautiainen prässäsivät kaksi kertaa pallon pois ja tekivät lukemiksi 4–7 ennen viime hetken kavennusta.

JoSePa otti kauden makeimman voiton. Ero playoff-viivaan on nyt 10 pinnaa, pelejä on jäljellä neljä. Keskinen ja Rautiainen tekivät hattutempun mieheen, erityisesti Keskinen on pelannut tämän vuoden puolella erinomaisesti. JoSePalle kahden viikon tauko ennen seuraavaa peliä (10.2. GFT Joutsassa) tulee kreivin aikaan, sairastupa luultavasti tyhjenee sinä aikana. Syytä onkin, sillä pelikieltojakin on vähän kärsittävä.

Mikko Paappanen: –En voi liikaa kehua äijiä tämän päivän taistelusta. Kotimäki-Rautiainen-Kosunen tekivät hirveän duunin ja Keskinen alkaa nousta sille tasolle, missä pitää ollakin. Jere on pelannut hienon alkuvuoden. Partio palkittiin meidän parhaana, eikä se väärin mennyt. Tänään päätettiin taistella alusta asti ja keskittyä peliin eikä tuomarille urputtamiseen. Myös meidän junnut pelasivat hienosti. Tämä oli toivottavasti esimerkki siitä, miten vieraissa pitää pelata. Ei odotella ja katsella, vaan yritetään pitää ohjat omissa käsissä.

Petri Hentinen