Maalintekokisat SoVolle – kirvelevä tappio tuomisina

Lauantaina JoSePa koki kirvelevän tappion Futsal-Liigassa huolimatta toisen jakson loistavasta noususta Someron Voimaa vastaan maalein 6–7 (1–4).

JoSePan kokoonpano viikonlopulle oli hyvin kapea. Jesse Kalliokoski oli lauantaina pelikiellossa, Janne Kosunen ja Jose Ikonen koko viikonlopun toipilaina ja Olli Malin sunnuntaina töissä. Näiden lisäksi Otto Piili loukkaantui lauantaina ensimmäisellä jaksolla, eikä pelannut sunnuntaina. Niinpä soturit Jarkko Kosunen, Markus Rautiainen, Jari Kotimäki, Tarkko Savela ja Jere Keskinen pelasivat sydämensä kyllyydestä.

Lauantaina JoSePa sai oppitunnin tehokkuudesta. JoSePa oli ensimmäisen jakson kuskin paikalla, mutta SoVo teki maalit. JoSePalla oli kuusi paikkaa, yksi maali. Sovolla paikkoja viisi, neljä maalia ja kerran pallo tömähti tolppaan. Toki JoSePankin hallinta oli näennäistä, paljon piti töitä tehdä että paikoille päästiin. Tuhlareina kunnostautuivat Keskinen ja Kotimäki.

Toisella jaksolla JoSePa tuli viidessä minuutissa tasoihin yhdellä Jarkko Kosusen ja kahdella Jere Keskisen maalilla. Jeren 4–4 oli varsinainen tahtomaali. Tästä eteenpäin paikkoja oli molemmilla, ja maalejakin tehtiin vuorotahtiin. JoSePan mentyä Jari Kotimäen maalilla 6-5 johtoon 32 minuutilla, hetken näytti hyvältä. Sitten Gesim Voca otti SoVon reppuselkään ja teki ratkaisevan eron joukkueiden välille.

Valmentajien kommentit:

Mikko Paappanen: Liikaa virheitä taas kerran. Liian helposti annettiin maaleja, toki vastustaja on ollut koko kauden tehokas. Toisen jakson nousu oli hyvä, mutta ei se nyt paljon lämmitä. Tuomaritoiminta oli linjatonta, välillä rikkeet vihellettiin välillä ei. Minusta meiltä vietiin pilkku ekalla jaksolla. Se ei tätä homma kuitenkaan ratkaissut. Hyvä taistelu, paska tulos!

SoVo, Jarkko Ihalainen: Tauolla sovittiin, että pidetään JoSePa maaleitta eka vitonen niin hyvä tulee, no, näin ei käynyt. Joukkueessa on sen verran taiteilijoita, että homma menee välillä käsien levittelyksi. Onneksi maalitekovoimaa löytyy laajalti, se ratkaisi tänään. JoSePalla on nopea ja taitava porukka, tyytyväinen pitää olla pisteistä.

Yläkuvassa JoSePa:n soturi Jari Kotimäki ilmojen teillä Tarja Hentisen ottamassa erinomaisessa taistelukuvassa.

Petri Hentinen