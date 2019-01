Kokousuutisia: JoVoLille twerk-kurssi

Joutsan Voimistelu ja Liikunta ry piti syyskokouksen loppuvuodesta, jolloin päätettiin yksimielisesti, että Johanna Heino jatkaa johtokunnan puheenjohtajana vuoden 2019. Niin sanottuja vanhoja ja monellekin tuttuja johtokunnan jäseniä ovat tällä hetkellä Tarja Rauanmaa, joka valittiin jatkamaan tammikuun järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajana sekä Hanna Ruunula, joka jatkaa rahastonhoitajana. Tiina Kankainen jatkaa sihteerinä. Johtokunnan muut jäsenet ovat Tuuli Lavia-Miettinen, Satu Saari, Riikka Mäkinen, Teresa Teppola, Jenna Halttunen sekä uutena jäsenenä johtokuntaan valittu Pirita Halttunen.

Uusi vuosi tuo JoVoLille vanhoja tuttuja tapahtumia sekä uusi tuulia. Lapsille on tarjolla luistelukoulua sekä luisteludisco, mikäli jää- sekä kelitilanne suosii. Uutena kurssimuotoisena saadaan Joutsaan kolmen kokoontumiskerran twerk-ryhmä. Twerkissä tanssi on vahvasti alavartalopainotteista, laji sisältää mm. sheikkausta. Twerkkausta on myös kutsuttu lempinimellä ”pyllytanssi”. JoVoLilla on pääsääntöisesti omat tutut tunnit, kuten maanantainjumppa sekä lastenryhmät, pyörineet tasaisesti vuodesta toiseen. Toiveiden ja mahdollisuuksien myötä pyritään tarjoamaan uutta liikkujille, omalle paikkakunnalle.

Tiina Kankainen