Samba ”Svani” Sissoho luo rap-uraa verkossa

Joutsalainen Samba Sissoho, 20, luo rap-artistin uraa verkossa. Sissoho on julkaissut kaksi singleä: Subban ja Flexaa, jotka molemmat ovat kuunneltavissa ilmaiseksi Soundcloudissa ja Spotifyssä. Sissohon taiteilijanimi on ”Svani”.

Kappaleiden upotetut linkit, joiden avulla singlet voi kuunnella, löytyvät jutun alaosasta.

Laulaja-lauluntekijä Sissoho aloitti musiikin tekemisen jo 13-vuotiaana. Hänen mielestään ei ollut tarpeeksi musiikkia, mistä itse pitää. Näin hän päätti tehdä itse jotain uutta muille, joilla on samanlainen musiikkimaku. Vaikutteita musiikkiinsa hän on saanut muilta rap-artisteilta.

– Biisejä ei voi suunnitella hirveästi etukäteen. Biitin tekemiseen menee noin kolmesta kuuteen tuntia ja sanoituksiin voi mennä viikkoja, kuvailee Sissoho prosessia musiikinteon taustalla.

Tällä hetkellä Sissoho on armeijassa Vekaranjärvellä. Tätä ennen hän kävi Joutsan lukion.

– Oli vaikea keskittyä kouluun ja musiikkiin samaan aikaan, koska musiikin tekeminen oli paljon kiinnostavampaa, kertoo Sissoho.

Armeijan vuoksi juuri nyt aikaa musiikille ei hirveästi jää. Svanilla, kuten monilla muillakin artisteilla on lukemattomia julkaisemattomia, keskeneräisiä projekteja. Sissoholla on suunnitelmia tulevaisuudelle musiikin suhteen, joten uutta tuotantoa on luvassa.



Rasmus Sissoho

Onni Muttilainen

Kirjoittajat olivat TET-harjoittelussa Joutsan Seudussa.