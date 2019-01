Kaksi vangittu Teuvonkujan tapahtumista – toista epäillään tapon yrityksestä

Kaksi miestä on vangittu sunnuntaina Joutsan Teuvonkujan viime keskiviikkoillan tapahtumien johdosta. Poliisin tutkinnassa käyttämiä rikosnimikkeitä ovat tässä vaiheessa tapon yritys ja törkeä pahoinpitely. Asianomistajana, eli uhrina tapauksessa on yksi henkilö.

Poliisioperaatio, johon osallistui myös ambulanssiyksikkö, herätti runsaasti huomiota Joutsassa. Paikalta otettiin kiinni useampia henkilöitä, jotka kahta lukuun ottamatta on siis sittemmin vapautettu.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA

Vuonna 1988 syntynyttä joutsalaismiestä epäillään molemmista edellä mainituista rikoksista. Vuonna 1996 syntynyttä joutsalaismiestä epäillään puolestaan tällä hetkellä pelkästään törkeästä pahoinpitelystä. Muita epäiltyjä tapauksessa ei siis toistaiseksi ole. Rikosnimikkeet saattavat muuttua tutkinnan edetessä.

– Asianomistajalla ei ole välitöntä hengen vaaraa, mutta poliisin tietojen mukaan hän on edelleen sairaalahoidossa. Tässä vaiheessa poliisille ei vielä ole täysin selvää tapahtumien kulku, mutta käsitys tapahtuneesta on ja tutkinta jatkuu. Päihteillä epäillään olevan osuutta tapahtumien kulkuun. Syytteen nostamisen takaraja on 24. maaliskuuta, tiedotti rikoskomisario Markku Latvala Joutsan Seudulle maanantaina.

Paikallislehti Joutsan Seudun muualta hankkimien tietojen mukaan kummallakin vangitulla on rikoshistoriaa, toisella muun muassa melko tuoreita käräjäoikeuden tuomioitakin.

Jukka Huikko