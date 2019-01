Sattumia: Pankkiaukio vai entinen Pankkiaukio?

Perjantaina 11. tammikuuta paikallislehden kulttuuritoimitus pääsi JS Digin tilastojen mukaan kiinni ns. isoon kalaan. Uutinen legendaarisen Joutorockin paluusta pisti nimittäin alkuvuoden kävijätilastot kerralla uusiin puihin.

Mutta kyseinen uutinen poiki myös palautetta toimitukselle ainakin kolmeen kertaan: Facebookissa, sähköpostina ja vieläpä kioskilla kahvikupin äärellä. Yhdistävä tekijä oli, että nämä liittyivät järjestämispaikkaan, joksi kerrottiin Pankkiaukio.

Taustaksi kerrottakoon se, että joutsalaisilla on vakiintunut tapa kertoa paikoista ja rakennuksista niiden entisten käyttäjien mukaisesti. Joutsassa siis varsin yleisesti puhutaan esimerkiksi entisestä Konepalvelun hallista tai vaikkapa entisestä Patarouvasta. Aihepiiriä on joskus männävuosina käsitelty laajemmin myös tällä palstalla. Eräissä tapauksissa entisiä käyttäjiä on jo niin paljon, ettei siinä pitkäikäisinkään Jousan konu enää pysy perässä…

Mutta palataan itse palautteeseen. Ensimmäinen yhteydenottaja kysyi sangen osuvasti, että mikä ihmeen Pankkiaukio? Tarkennetaan nyt, että kyse on siis siitä parkkipaikasta, jota Yhdystie ja Länsitie rajoittavat (kuvassa). Nykyisin Pankkiaukio-nimenä saattaa tietty ihmetyttää, kun ainut sen liepeiltä löytyvä pankki on Sysmän Säästöpankki.

Joskus 1990-luvulla aukiosta kuuli käytettävän myös humoristisesti nimeä Taivaallisen rahan aukio. Taisipa olla Joutsan Seudun silloisen päätoimittajan R. Niemisen Periaatteessa ja käytännössä -palstalla useampaan otteeseen noin mainittuna.

Paikallisen pankkimaailman loistonpäivinä aukion reunamat suorastaan pursuivat pankkeja. Sieltä löytyi Joutsan ja myöhemmin Keski-Suomen Säästöpankki, Joutsan ja myöhemmin Keski-Suomen Osuuspankki sekä Suomen Yhdyspankki. Eikä Postipankkiinkaan ollut kuin kivenheitto. Jonkun aikaa aukion liepeillä oli myös Luhangan Osuuspankin maksupääte. Mainittakoon, että paikallislehtihän toimii muuten Raitinristillä entisissä Kansallis-Osake-Pankin tiloissa.

Toinen ja kolmas yhteydenottaja siis viisastelivat, että olisiko joutsalaisittain kuitenkin syytä puhua siis entisestä Pankkiaukiosta? Tämän jätämme kaiken kansan pohdittavaksi.

Jukka Huikko

Kuva: Google Maps, satelliittikuva

Sattumia-palsta on Joutsan Seudun huumoripalsta.