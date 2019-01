Apteekkari vaihtui Luhangassa

Korpilahden apteekin sivuapteekkina toimivan Luhangan apteekin toimintaan ei ole luvassa ainakaan äkillisiä muutoksia viime marraskuussa tapahtuneen apteekkarinvaihdoksen jäljiltä. Aukioloaikoja uusi apteekkari Lauri Viitanen ei aio nykyisestä ainakaan supistaa ja henkilökuntakin säilyy tiskin takana samana, eli kaikkina kolmena aukiolopäivänä paikalla on tuttu proviisori ja yhtenä päivänä viikossa myös niin ikään tuttu farmanomi.

Viitanen aikoo kuitenkin seurata apteekin toimintaa ajan kanssa ja tarkastella, missä kohtaa löytyy kehittämisen tarvetta. Jatkossa hänen pohdintansa alle päätyy esimerkiksi se, säilytetäänkö aukiolopäivät samoina vai onko niitä tarvetta vaihtaa. Sitäkin uusi apteekkari aikoo pohtia, onko paras liikepaikka nykyisissä tiloissa Tammijärvellä vai olisiko se sittenkin Luhangan kirkonkylällä.

– Sitä pitää tarkasti miettiä. Ei mitään äkkinäisiä liikkeitä, sanoo Viitanen.

Nykyinen liiketila on hänen mukaansa hyvä liiketila pienelle apteekille, mutta pientä ehostusta siihen olisi kuitenkin toiveissa tehdä. Uutta on Viitasen mukaan suunnitteilla myös siltä osin, että Korpilahden apteekki kaavailee verkkokaupan käyttöönottoa. Mitään päätöksiä asian suhteen ei tosin vielä ole tehty.

Yhdestä asiasta Luhangan uudella apteekkarilla on kuitenkin jo tässä vaiheessa selvä näkemys: apteekin ja paikallisen terveysaseman välistä yhteydenpitoa on parannettava.

– Tässä on käynyt ilmi, että me emme täällä tiedä, milloin Luhangan keskustassa terveysasemalla on lääkäri. Eli kyllä tämä tiedonkulku on ensiarvoisen tärkeää. Se vaikuttaa ihan selkeästi täällä, onko Luhangassa lääkäriä vai ei, sanoo Viitanen.

Kahdeksankymmentä vuotta sitten perustettu Luhangan apteekki on toiminut Korpilahden apteekin sivuapteekkina vuodesta 1988 lähtien. Sen kannattavuutta seurataan koko ajan, mutta yleensä sivuapteekit ovat Lauri Viitasen mukaan kannattavia.

– Jokainen asiakas tekee sitä kannattavuutta lisää. Ei tämä kultakaivos ole, mutta tämä on tärkeä ihmisille, Viitanen viittaa nimenomaan Luhangan apteekkiin ja sen asiakkaisiin.

Jämsänkoskella asuvalla Viitasella on pitkä tausta apteekkialalta. Hän on toiminut aiemmin proviisorina runsaat 19 vuotta – siitä viimeiset 13 vuotta kotipaikkakunnallaan – ja jo ennen apteekkariuraansa hän toimi joitain vuosia apteekinhoitajana. Farmaseutiksi valmistumisestakin on jo yli 20 vuotta.

Luhangan apteekissa uutta apteekkaria tullaan näkemään satunnaisesti.

– Taitaa aika vähään jäädä, mutta varmasti tulen käymään täällä. Haluan oppia tuntemaan asiakkaat täälläkin, sanoo Viitanen.

Tarja Kuikka