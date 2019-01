Lukion kuvataidekurssin teoksia esillä kirjastossa

Joutsan pääkirjaston näyttelytilassa on parhaillaan esillä Joutsan lukion kuvataiteen KU3-kurssin taidenäyttely Kuvittelen – olen. Näyttely koostuu yhdeksän opiskelijan eli Aada Ikosen, Eerika Alangon, Anni-Sinikka Järvisen, Kaisa Kososen, Petra Lahtisen, Sara Niemisen, Lilja Riihiahon, Anu Tuomisen ja Klaara Viron teoksista. Pääasiassa kyse on akryylivärimaalauksista, mutta nähtävillä on myös esimerkiksi akvarellitöitä.

Lukiolaisten taidenäyttely on esillä kirjastossa ensi viikon maanantaihin saakka.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA

Tarja Kuikka