Vaalit tulossa keväällä – äänestyspaikat vanhoja tuttuja Joutsassa

Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 3.–9.4.2019. Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 15.– 21.5.2019.

Joutsan kunta järjestää vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen siten, että ennakkoäänestyspaikkana toimii Joutsan kunnanvirasto ja Leivonmäen kirjasto.

Kunnanhallitus päättää, että varsinaisena vaalipäivänä Äänestysalue 1 (Joutsan äänestysalue) äänestyspaikka on Joutsan kunnanvirasto ja Äänestysalue 2 (Leivonmäen äänestysalue) äänestyspaikka on Kurkiauran koulu.

Äänestys laitoksissa suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta Joutsan terveyskeskuksessa, Palvelukeskus Jousessa, Huuponhovissa, Joutsan Palvelukodilla, Esperissä, palvelukoti Kartanokodissa, Attendon hoitokodissa sekä Kirkkokankaalla koskien Kirkkokankaan vuokratalojen asukkaita.

Janne Airaksinen