Pääkirjoitus 16.1.2019: Maakuntauudistus etenee – tai sitten ei

Maakuntauudistuksen valmistelijat maakunnissa joutuvat lopputalven ajan työskentelemään melkoisessa epävarmuudessa. On täysin hämärän peitossa, ehtiikö nykyinen eduskunta käsitellä maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön ennen eduskuntavaaleja. Käytännössä lait pitäisi saada käsiteltyä maaliskuun puoliväliin mennessä tai niiden kohtalo siirtyy uuden eduskunnan päätettäväksi.

Uudistuksen toteutumisessa on nyt kolme vaihtoehtoa. Pahimmassa tapauksessa koko uudistus jää uuden eduskunnan päätettäväksi, mikä saattaa merkitä uudistuksen hautautumista. Toinen vaihtoehto on, että sote-asiat voidaan siirtää uusien maakuntien hoitoon suunnitellusti, mutta muut maakunnille kaavaillut tehtävät, kuten työllisyydenhoito, jäävät edelleen valtiolle. Kolmas vaihtoehto on, että uudistus toteutuu suunnitellusti ja laajan toimivallan maakunnat pääsevät aloittamaan vuonna 2021.

Valmistelu muun muassa Keski-Suomessa kuitenkin jatkuu kaikkien vaihtoehtojen varalta. On harmillista, että näin isoa uudistusta joudutaan valmistelemaan näin epämääräisen tiedon varassa. Sinänsä tarpeellinen uudistus saattaa nyt kaatua siihen, että yritettiin haukata liian isoa palaa. Jälkiviisaana voi sanoa, että parempi olisi ollut toteuttaa aluksi maakunta- ja sote-uudistus ilman yksityistämisaikeita.

Markku Parkkonen