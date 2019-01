Joutsan Yrittäjät järjestää Joutopäivät seuraavien kolmen vuoden aikana

Joutsan Yrittäjät Ry haki kolmivuotista järjestämisoikeutta Joutsan Joutopäivät -tapahtumalle. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyn maanantaina. Tämän vuoden tapahtumaa tuetaan 15.000 eurolla. Kunnanjohtaja Harri Nissinen laatii ja hyväksyy sopimuksen.

Yrittäjät toimitti kunnalle alustavan tapahtumarungon vuoden 2019 Joutopäivien järjestämisestä sekä katsauksen viime vuoden Joutopäivien menoista ja tuloista sekä arvion tämän vuoden vastaavista.

Joutsan Joutopäivät pidetään 1.7.–7.7. seutukunnalla, ja luvassa on jälleen useiden tapahtumien sikermä. Pääpaikkana on viime vuosien tapaan Joutsan Uimala, jossa on markkinatapahtuma ja runsaasti oheisohjelmaa. Yksi vetonaula on paikalla lauantaina pidettävät Tukkilaisten SM-kisat, jonka juonnosta vastaa Martti Servo. Päälavalla nähdään Joutomiehen saapuminen, ohjelmaa lapsille sekä Joutopäivätanssit, johon on tulossa esiintyjäksi tasokas kotimainen tanssiorkesteri.

Sunnuntaille on luvassa ainakin Joutomuotinäytös sekä muuta ohjelmaa. Tapahtumarungon yksityiskohdat tarkentuvat vielä talven mittaan.

Yhteismarkkinoinnista ja markkina-alueesta vastaa Joutsan Yrittäjät Ry. Pääasialliset tapahtumajärjestäjinä toimivat Ilona Savitie (koordinointi, myyni ja markkinointi, sosiaalinen media) ja Visa-Matti Kuitunen (taiteellinen johtaja). Mukana auttaa laaja kirjo paikallisia aktiivitoimijoita sekä yrittäjien hallituksen jäsenet.

Janne Airaksinen