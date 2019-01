Tulostuutti: Hiihtoa, raveja

Joutsan Pommin piirikunnalliset maastohiihtokilpailut 8.1.2019.Hiihtotyyli vapaa.

N6, 400 m 1) Venla Ravolainen Kangasniemen Kalske 5.08. M6, 400 m 1) Juho Tuominen Heinolan Isku 4.04. N8, 1 km: 1) Eevi Oksanen JoPo 7.22, 2) Alisa Äyrämö Kuoreveden Kärki 8.17. M8, 1 km: 1) Janne Tuominen Heinolan Isku 9.17. N10, 2,5 km: 1) Iida Lavia JoPo 10.04, 2) Kerttuli Haapala JoPo 11.17. M10, 2,5 km: 1) Aleksi Saarela JoPo 9.05, 2) Milo Äyrämö Kuoreveden Kärki 9.13, 3) Miska Savolainen Konneveden Urheilijat 9.48, 4) Matias Tikka Konneveden Urheilijat 10.10. N12, 3 km: 1) Jenna Ravolainen Kalske 9.52. M12, 3 km: 1) Paavo Ukkonen Kalske 9.25, 2) Kasperi Savolainen Ski Jyväskylä 9.45, 3) Jesse Ravolainen Kalske 10.06, 4) Viljami Haapala JoPo 10.28. N14, 3 km: 1) Elli Lavia JoPo 9.27. M14, 5 km: 1) Johannes Anttila Ski Jyväskylä 15.38, 2) Väinö Koistinen JoPo 16.23, 3) Aimo Parviainen Ristiinan Urheilijat 16.55, 4) Tuomas Paalanen Kalske 18.49. N16, 3 km: 1) Elviira Peltonen Jämsänkosken Ilves 8.26. N16, 5 km: 1) Anniina Ström Ski Jyväskylä 15.06. M16, 5 km: 1) Onni Paasonen Mäntyharjun Virkistys 13.57, 2) Veeti Tikka Konneveden Urheilijat 14.47, 3) Aaro Parviainen Ristiinan Urheilijat 14.59. M18, 10 km: 1) Tuomas Salonen Sysmän Sisu 28.59. M20, 10 km: 1) Patrik Siekkinen Jämsänkosken Ilves 27.17. Myl, 10 km: 1) Mikko Virtanen Sysmän Sisu 31.35, 2) Sami Jokinen JoPo 32.33. N35, 5 km: 1) Lotta Tuominen Seinäjoen Hiihtoseura 14.58. N40, 5 km: 1) Kati Lavia JoPo 16.26. M45, 5 km: 1) Marko Hartonen JoPo 13.17. M50, 5 km: 1) Jari Hokkanen JoPo 15.06, 2) Martti Kuitunen JoPo 15.07. M55, 5 km: 1) Antero Vesalainen Pertunmaan Ponnistajat 14.37. M60, 5 km: 1) Pertti Räsänen JoPo 14.23, 2) Heikki Peltonen JoPo 14.34, 3) Jukka Savio Pieksämäen Veikot 16.01, 4) Reijo Eskelinen Pieksämäen Veikot 16.23, 5) Tapio Vikman Lahden Kaleva 16.26. M65, 5 km: 1) Seppo Hurri JoPo 15.45, 2) Pentti Minkkinen PieksämäenVeikot 15.56. M70, 3 km: 1) Heikki Nurminen JoPo 9.39. M75, 3 km: 1) Jussi Palonen Viitasaaren Viesti 10.02, 2) Arvo Paavilainen JoPo 11.54.

Ravituloksia joulukuulta

1.12. Seinäjoki Kylmäveriset ryhmäajo 2100m Tähtidivisioonafinaali; 5) Tee Wee Paroni 27.3. Om./Valm. Pasi Haapasaari, Ohj. Henri Bollström.

5.12. Helsinki Vermo Lämminveriset ryhmäajo 1609m enintään 21000€; 10) Take a Bow 19.1. Om. Lake Stable, Valm. Jukka Huuskola, Ohj. Santtu Raitala.

6.12. Kaustinen Nikula Suomenhevoset tasoitusajo 2120m Nuorten sarja 2018 P. 800€+20m/1000€ enintään 3800€ tammat 20m hyv.; 5) Stipori 34.3. Om. Päivi Kärnä, Valm./Ohj. Tero E Mäenpää.

7.12. Lahti Jokimaa Lämminveriset ryhmäajo 2140m enintään 3500€; She Is Saga hva (hylätty väärä askellaji). Om./Valm./Ohj. Satu Nissinen.

Lämminveriset ryhmäajo 2140m enintään 7500€; Salty Fairytale hpl (hylätty pitkä laukka). Om./Valm./Ohj. Satu Nissinen.

Lämminveriset ryhmäajo 2140m enintään 1500€; 2) Respect The Image 17.0. Om. Frondelius Mika & Miska & Väänänen Tuula, Valm. Jukka Huuskola Ohj. Esa Holopainen

15.12. Kuopio Sorsasalo Kylmäveriset tasoitusajo 2100m tähti-vs valiodivisioonakarsinta; 1) Tee Wee Paroni 26.1. Om./Valm. Pasi Haapasaari, Ohj. Henri Bollström.

20.12. Kouvola Lämminveriset ryhmäajo 2100m enintään 1500€; 1) Respect The Image 19.3. Om. Frondelius Mika & Miska & Väänänen Tuula, Valm. Jukka Huuskola, Ohj. Esa Holopainen.

Suomenhevoset tasoitusajo 2100m P. 1500€+20m/1200€ enintään 7500€; 3) Stipori 32.7. Om. Päivi Kärnä, Valm./Ohj. Tero E Mäenpää.

29.12. Lahti Jokimaa Kylmäveriset ryhmäajo 2140m tähtidivisioona-karsinta; 2) Tee Wee Paroni 25.6. Om./Valm. Pasi Haapasaari, Ohj. Henri Bollström.

31.12. Jyväskylä Killeri Kylmäveriset tasoitusajo 2140m P. 1700€+20m/900€ enintään 6200€; 6) Stipori 34.1. Om. Päivi Kärnä, Valm./Ohj. Tero E Mäenpää.