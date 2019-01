Asiantuntija: Petollinen jäätilanne, eikä korjaannu ihan heti

Kuluva talvi on ollut kohtuullisen luminen ja pääosin mukava kelien puolesta, mutta jäätilanne sen sijaan on edelleen haastava, paikoin jopa petollinen. Joutsan Seudun asiantuntija, pitkän kokemuksen jäillä ja vesillä liikkumisesta omaava Anssi Saari (kuvassa) suosittaa jäillä liikkuvia hyvin suureen varovaisuuteen.

– Jäätilanne vaihtelee hyvin paljon jopa pienillä alueilla. Tietyillä alueilla on liikuttu jäällä jo jopa autolla, kuten minäkin, mutta sitten on paikkoja, jonne ei voi mennä edes moottorikelkalla. Myös jalan liikkuminen voi olla paikoin hyvin vaikeaa, jopa vaarallista, alleviivaa Joutsan Seudun tiistaiaamuna tavoittama Saari.

Tilanne johtuu siitä, että ensinnäkin järvet jäätyivät paikoin hyvin eri tahtia. Tämän jälkeen on tullut lunta, mikä on hidastanut jäätymistä. Kun lunta on tullut reippaammin, on se nostanut jäälle paikoin myös runsaasti vettä.

– Loppuviikolle on luvattu lisää lunta. Kokemuksesta voin sanoa, että tilanne ei välttämättä ihan heti korjaannu, edes kovilla pakkasilla, vaan ensin tarvittaisiin kunnon suojakelit, tietää Marjotaipaleessa asuva ja paljon Suonteella liikkuva Saari.

