Leivonmäen yrittäjäyhdistyksessä kaivataan uusia tekijöitä

Joutsan Yrittäjien käynnistellessä alkanutta vuotta uuden ja osin aiempaa nuoremmista toimijoista koostuvan hallituksen voimin, paikkakunnan toisessa yrittäjäyhdistyksessä Leivonmäellä seurataan mielenkiinnolla tilannetta. Leivonmäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, kuljetusalan yrittäjä Anssi Mäkinen (kuvassa) katsoo, että myös heidän yhdistykseen kaivattaisiin uusia tekijöitä. Nykyiset ovat Mäkisen mukaan monessa mukana ja uusien mukana saataisiin myös uutta näkemystä tekemiseen.

– Aina kun on uusia ihmisiä, tulee uusia ajatuksia, Mäkinen perustelee toivettaan.

Hän kuuluu itsekin leivonmäkisen yrittäjäyhdistyksen pitkäaikaisiin toimijoihin, on ollut ensin pitkään hallituksessa jäsenenä ja jatkaa nyt toista vuotta puheenjohtajana. Puheenjohtajuutensa hän kuitenkin toivoo jäävän muutamaan vuoteen, ei missään nimessä kymmenissä vuosissa laskettavaksi.

– Puheenjohtajia on hyvä aina vaihtaa, mies katsoo.

Leivonmäen Yrittäjillä on Anssi Mäkisen mukaan tällä hetkellä vajaat 20 jäsenyritystä sekä joitain kannattajajäseniä. Kokoluokaltaan yritykset ovat yhden hengen yrityksistä reilun kymmenen hengen yrityksiin, joukossa on muun muassa kuljetus- ja maanrakennusalan toimijoita.

Kovin suuria toimintoja yhdistyksellä ei ole Mäkisen mukaan tälle vuodelle luvassa, mutta jotain kumminkin. Tavanomaisten kokoontumisten lisäksi tulossa on esimerkiksi perinteinen retki, joka tehdään tänä vuonna Jyväskylän suunnalle. Myös yhteistyö Joutsan Yrittäjien kanssa jatkuu ja alkuvuodesta luvassa on yhteistyötä koulumaailmankin suuntaan sikäli, että leivonmäkinen koneurakoitsija Henry Laitinen vierailee Kurkiauran koululla puhumassa 5.-6. luokkalaisille yrittämisestä.

Näillä näkymin kyse on kertaluontoisesta vierailusta, mutta enempäänkin on Mäkisen mukaan mahdollisuudet.

– Jos hyvän vastaanoton saa, niin ilman muuta se kannattaa ottaa vaikka vuosittaiseen ohjelmaan, sanoo Mäkinen.

Leivonmäen markkinoita yrittäjäyhdistys ei sen sijaan enää tänä vuonna järjestä. Syynä siihen on Mäkisen mukaan tapahtuman järjestämiseen liittyvän byrokratian tuoma haasteellisuus, järjestävän porukan pienuus suhteessa työmäärään sekä taloudelliset tekijät. Yrittäjäyhdistyksen sijaan tämän kesän markkinoista vastaa Leivonmäki-Seura. Mäkinen näkee markkinoiden jatkon hyvänä asiana.

– Se vähän tuo meidän kylää näkyviin ja kyllä täällä silloin väkeä on.

Leivonmäen Yrittäjät ry ei järjestä tänä vuonna Leivonmäen markkinoita, vaan markkinoiden vetovastuun ottaa tänä kesänä Leivonmäki-Seura. Arkistokuva.

Yrittäjäyhdistyksen väen ollessa vähissä Leivonmäellä on pohdittu mahdollisuutta yhdistyä Joutsan Yrittäjien kanssa tai jopa muodostaa alueellinen yhdistys, jossa olisi mukana myös Luhangan Yrittäjät. Anssi Mäkisen mukaan Leivonmäen Yrittäjien hallituksen on kuitenkin kuunneltava jäsenkuntaansa, eikä hallitus voi tehdä päätöstä sellaisesta, mikä on vastoin jäsenten tahtoa.

– Tällä hetkellä homma ei edennyt sillä rintamalla muuta kuin että pyritään tiivistämään yhteistoimintaa muuten lähiseudun yrittäjäyhdistysten kanssa, sanoo Mäkinen.

Itse hän ei kuitenkaan näkisi yhdistymiselle estettä.

– Meitä on niin pieni joukko. Eikä se toiminta nyt ole niin aktiivista ollut Joutsan suunnallakaan. Nyt mielenkiinnolla odotan, miten se niilläkin virkistyy.

Siitä Mäkinen on iloinen, että Joutsan kunta palkkasi hiljattain elinkeinokoordinaattorin ja tämä on jo tehnyt yritysvierailuja Leivonmäellekin ja ollut mukana Leivonmäen Yrittäjien syyskokouksessa.

– Nyt näyttää hyvältä siltä puolelta, että meille tulee joku vähän tiiviimpi linkki täältäkin kunnan suuntaan.

Tarja Kuikka