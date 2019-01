Vanhoista lehdistä ja kirjoista syntyi persoonallista tapettia

Miltä näyttäisi vanhoilla Aku Ankka -lehdillä tapetoitu seinä? Sitä pohti kolme vuotta sitten joutsalainen Pauliina Suni-Järvinen (kuvassa) nähtyään Ilta-Sanomien sisustussivustolla Aku Ankoilla päällystetyn taloustuolin. Suni-Järvinen turvautui pohdintansa kanssa Googleen ja löysi sieltä vinkkejä siitä, miten sarjakuvalehdillä todella voisi tapetoida seinän.

Sen jälkeen alkoi tapahtua. Tarkoitus oli tehdä vain yksi Aku-seinä perheen tuolloin 13-vuotiaan pojan huoneeseen, mutta suunnitelma muuttui lennossa.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA

– Ajattelin, että se on vähän tylsä, kun on vain yksi seinä. Sanoin miehelle, että teepä toinen ja se teki, muistelee Suni-Järvinen.

Lopputuloksena huoneessa oli kaksi Aku Ankoilla tapetoitua seinää. Sittemmin tapetointiprojekteja on kertynyt muitakin, tosin sarjakuvalehtien sijaan Suni-Järvinen on käyttänyt niissä muun muassa keitto-, lintu- ja kukkakirjojen sekä Agatha Christien romaanin sivuja. Osassa taloa vallitsevan persoonallisen sisustusratkaisun taustalla on vahva kierrätysajatus ja toisaalta myös ajatus siitä, että koti on oman näköinen.

– Isäntä oli alkuun vähän tietysti vastaan, mutta se oli sitten ihan juonessa mukana repimässä entisiä tapetteja pois, sanoo Suni-Järvinen.

Aku Ankka -seiniä piti tehdä ensin vain yksi, mutta lopulta niitä syntyi kaksi.

Kukkaron päälle tapetointiprojektit eivät ole päässeet käymään, sillä tapetoinnissa Suni-Järvinen on käyttänyt ennestään kotoa löytyneitä Aku Ankkoja sekä muun muassa kirpputorilta saatuja kirjoja. Myös kirjastojen kirjavaihtotorit ovat hänen mukaansa hyvä paikka löytää tarkoitukseen sopivia teoksia.

Tapetointiprojekteihinsa Pauliina Suni-Järvinen on kelpuuttanut vain vanhoja kirjoja ja lehtiä. Esimerkiksi keittiön seinältä löytyy 1940-luvulta peräisin olevan keittokirjan reseptejä ja Aku Ankka -seinältä 1980- ja 1990-luvun, osin 1960-luvunkin sarjakuvalehtien sivuja. Vanhempikin materiaali on ollut Suni-Järvisen toiveissa, mutta jäänyt toistaiseksi käyttämättä.

– Meinasin kokeilla muutamaa 1800-luvun kirjaa, mutta mies sanoi, että se paperi on liian haperoa. Saattaa olla, ettei se kestä.

Tapetointi on hoitunut ilman tapettiliisteriä, sisustuslakalla. Suurin työ on ollut Suni-Järvisen mukaan entisten tapettien poistamisessa sekä kirjojen ja lehtien sivujen irti repimisessä. Jo yhdenkin seinän tapetointi vaatii Suni-Järvisen mukaan viitseliäisyyttä. Hän itse on halunnut tehdä esivalmistelut kunnolla ja lajitellut sivut huolellisesti, jotta lopputuloksesta tulisi varmasti mieleinen. Esimerkiksi keittiön kukkatapetin suunnitteluun meni monta iltaa.

– Joskus laitoin sivut sinitarralla pötkön seinään ja katsoin, että olisiko hyvä näin. Siinä pitää käyttää vähän taiteellista silmää.

Eteisen seinälle Pauliina Suni-Järvinen on valinnut lintuja ja muuta luontoaiheista.

Mutta entä jos esimerkiksi kukkakirjan sivut keittiön seinällä alkavat joskus tympiä? Eivät ne ala, Suni-Järvinen uskoo vakaasti. Hänen mukaansa perheen nyt 16-vuotias poikakaan ei ole kyllästynyt Aku-tapetteihinsa.

– Päinvastoin hän voisi varmaan innostua tapetoimaan ne loput kaksi seinää, arvelee Suni-Järvinen.

Yksi ongelma persoonallisesti tapetoiduissa seinissä kuitenkin hänen mukaansa on: seinille ei voi laittaa tauluja, sillä taulut peittäisivät tapetit. Se ongelma on perheessä ratkaistu ripustamalla seinälle pelkkiä kehyksiä.

Persoonallisten tapettien ainoa ongelma on Pauliina Suni-Järvisen mukaan se, että ne jäävät piiloon, jos seinälle ripustaa tauluja. Suni-Järvinen on ratkaissut ongelman ripustamalla seinille pelkkiä kehyksiä.

Tapetoi seinät kirjan tai lehden sivuilla

Tapetointiin tarvitaan kirjojen tai lehtien sivuja, suteja ja hajutonta, vesiohenteista sisustuslakkaa.

Sivuja valitessa kannattaa tarkistaa, ettei niissä ole roskia tai muuta likaa.

Revi sivut yksitellen irti kirjasta tai lehdestä ja tapetoinnin helpottamiseksi ryhmittele ne valmiiksi siten kuin haluat astella ne seinälle.

Sudi lakkaa seinään sille kohtaa, johon laitat ensimmäisen sivun, sitten kiinnitä sivu seinään ja lakkaa päältä. Käytä lakkaa kohtuudella.

Toimi muiden sivujen kanssa samoin.

Kun kaikki sivut ovat seinällä, anna seinän kuivua 1-2 vuorokautta.

Sisustuslakalla käsitellyt tapetit eivät kestä pesua, joten siivotessa pyyhi ne tarvittaessa esimerkiksi kuivalla pölyhuiskalla.

Vinkit antoi Pauliina Suni-Järvinen.

Tarja Kuikka