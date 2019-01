Minkkinen maailmancupin pikakisassa 91:s

Kuva: SAHL/Andrei Ivanov

Ampumahiihdon maailmancup jatkui torstaina joulutauon jälkeen Saksan Oberhofissa naisten pikakilpailulla.

Joutsan Pommin Suvi Minkkinen oli kisassa sijalla 91. Makuun puhtaasti ampunut, mutta pystystä kolme sakkokierrosta kiertänyt Minkkinen jäi kärjestä 3.37,9.

– Lähdin hiihtämään ensimmäistä kierrosta ruotsalaisen peesiin, kun he ovat yleensä hiihtäneet hyvää vauhtia. Ajattelin, että siinä peesissä on hyvä mennä, kun täällä on kovat ladut, ettei lähde liian kovaa. Ilmeisesti alku tuli kuitenkin turhan varovaisesti ja heti alussa tuli eroa. Pystyssä laukaukset tuntuivat siltä, että niiden olisi pitänyt osua. En tiedä, varmaan etuvedon kanssa oli jotakin, sormi ei ollut ihan valmiina ja liipaisuun tuli virhe. Aikamoista hakemista sekä hiihdon että ammunnan osalta, kommentoi Minkkinen.

Markku Parkkonen