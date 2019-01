Suomen Filmikammari ry on jälleen koonnut tilastoja katsotuimmista elokuvista vuodelta 2018. Kotimaisista suosituin oli Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Tämä oli myös Joutsan Kinon katsotuin elokuva. Kymmenen kärki Joutsan Kinossa vuonna 2018: 1) Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja, 2) Oma maa, 3) Coco, 4) Mamma mia, here we go again, 5) Olavi Virta, 6) Solo, 7) Kaikki oikein, 8) Supermarsu, 9) Ihmeperhe 2, 10) Veljeni vartija.

Janne Airaksinen