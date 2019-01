Elokuva on viedä Lina Kuhasen mennessään

Elokuvateattereissa pyörii parhaillaan Juice Leskisen elämästä kertova elokuva Juice. Viime vuonna Tampereella ja Savossa kuvatun elokuvan tekemiseen osallistui myös joutsalaislähtöinen, Helsingissä asuva Lina Kuhanen, jolle mukanaolo oli osa Tampereen ammattikorkeakoulussa suoritettuihin medianomiopintoihin sisältynyttä työharjoittelua. 24-vuotias Kuhanen valmistui elokuva- ja tv-tuottajaksi joulun alla.

Juice-elokuvassa Kuhasen tehtäviin tuotantoharjoittelijana kuului muun muassa kakkosapulaisohjaajan auttaminen avustajien koordinoinnissa ja elokuvaa varten tehtyihin hankintoihin liittyvien kulutilitysten tarkistaminen. Ennen kuvauksia hän myös auttoi kakkosapulaisohjaajaa pienempien roolien roolituksessa. Työ oli Kuhasen mukaan kokonaisvaltaista.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA

– Silloin kun on kuvaukset käynnissä, ei kauheasti ehdi muuta elämää olemaan. Työpäivät menevät helposti kymmeneen tuntiin. Meillä kuvauspaikat vaihtuivat lähes joka päivä. Päähenkilöt olivat lähes joka päivä kuvauksissa, mutta muuten näyttelijät saattoivat vaihtua. Jokainen päivä oli erilainen, kuvailee Kuhanen.

Elokuvan tekeminen oli hänestä ihanaa.

– Kun kouluun menin, ajattelin, että varmaan haluaisin alkaa tekemään tv-ohjelmia ja tv-draamaa, mutta leffa meinaa viedä vähän mennessään. Se antoi minulle itselle hirveän paljon ja paras oppi mikä siinä ehkä oli, oli se, että se maailma sopii minulle tosi hyvin. Tykkään hirveästä tehdä leffoja ja elää sitä hektistä elämää.

Lina Kuhanen (oik.) valmiina avustamaan Juice-elokuvan baarikohtauksessa yhdessä elokuvan tuotantokoordinaattori Anni Savelan kanssa. Kuva: Anna Uotila.

Nuorempana Lina Kuhanen ei ollut edes tullut ajatelleeksi, että voisi työskennellä elokuva- ja tv-alan teknisissä töissä. Hän oli tykännyt esiintymisestä jo lapsena ja haaveillut jossain vaiheessa Teatterikorkeakoulusta, mutta elokuva- ja tv-tuotannon opinnoista hän kuuli vasta parikymppisenä tutustuttuaan veljensä kautta nykyiseen hyvään ystäväänsä. Tämä pääsi Tampereen ammattikorkeakouluun ja kertoi opinnoistaan.

– Olin sillä lailla, että Tuohan on se, mitä minä haluan tehdä. Olen aina ollut tosi kiinnostunut kulttuurista ja tarinoista, kertoo Kuhanen.

Hakeuduttuaan samaan kouluun Kuhanen tunsi alan heti omakseen. Nyt jälkeenpäin hän rohkaiseekin kulttuurista kiinnostuneita nuoria tutustumaan elokuva- ja tv-alaan – alalta kun todella löytyy muitakin ammatteja kuin näyttelijä tai ohjaaja. Opiskelupaikkojakin on useita.

Vuonna 2017 Lina Kuhanen työskenteli tuotanto- ja edit-harjoittelijana Toisenlaiset äidit -realityn neloskaudella.

Juice-pestin ohella Kuhasen opintoihin sisältyi toinenkin työharjoittelu. Vuonna 2017 hän oli tuotanto- ja edit-harjoittelijana Toisenlaiset äidit -sarjan 4. kaudella. Niin antoisaa kuin seuranta-realityn tekeminen olikin, se ei kuitenkaan ollut Kuhasen juttu.

– Jotkut pitävät tosi paljon toimistoajoista ja semmoisesta rauhallisesta ja vakaasta työnteosta, mutta minä taas vähän ehkä nautin siitä stressistä ja paineesta mikä tulee fiktion puolelta.

Tulevaisuudessa Kuhasen haaveena onkin tehdä fiktiota, joko tv-draamaa tai elokuvaa. Haaveissa on tuotantopäällikön tai linjatuottajan työ, ehkä jopa vakituinen työsuhde isossa tuotantoyhtiössä. Tällä hetkellä vakituinen työ ei ole välttämättä kiikarissa, vaan juuri nyt Kuhaselle sopii projektityöskentely. Seuraavaksi hänen aikeenaan onkin saada lisää projekteja ja siinä Juice-pestistä on ollut hyötyä: se on poikinut uusia töitä.

Lina Kuhasen opintoihin Tampereella sisältyi monenlaisia projekteja. Yksi niistä päätyi Ylen lastenohjelmaan Galaxin Palloon. Kuhanen toimi projektissa apulaisohjaajana.

Moni kuvittelee elokuva-alan olevan pelkkää glamouria, mutta Lina Kuhasen mukaan se on kaikkea muuta kuin sitä.

– Yleensä kuvauspaikat ovat tosi pieniä, sinne ei välttämättä edes mahdu koko työryhmä. Joskus saattaa olla, ettei ole edes lämpimiä tiloja missä olla ja sitten ollaan ulkona. Ja saattaa olla, ettei ole vessaa lähettyvillä, on vaan joku bajamaja. Ja päivät ovat hirveän pitkiä ja vähän epäsäännöllisiä. Mutta sitten taas jos tykkää vaihtelevasta työnkuvasta, niin sitten se sopii tosi hyvin, sanoo Kuhanen.

Elokuvien teknisissä työryhmissä on ollut perinteisesti vähän naisia, mutta Kuhasen mukaan muutoksen tuulet puhaltavat. Kuhanen teki aiheesta syksyllä opinnäytetyön – siis tutki sitä, minkä verran elokuvien teknisissä työryhmissä on naisia, millaisissa tehtävissä nämä ovat ja miten tilanne on ajan saatossa muuttunut.

– Ehkä parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta kyllä se edelleen hyvin vahvasti on miesten alaa, hän kertoo huomioistaan.

Opiskeluaikana Lina Kuhanen ohjasi artisti Terrin musiikkivideon yhdessä Terrin kanssa ja toimi yhtenä videon kolmesta tuottajasta.

Mutta palataan vielä Juiceen. Mikä mahtaa olla Lina Kuhasen oma suhde edesmenneeseen muusikkoon?

– Ei ole mitenkään hirveän läheinen, mutta olen aina tykännyt paljon sen musiikista. Ja muistan, että olin Varkaudessa auton kyydissä liikennevaloissa, kun tuli uutisista, että Juice on kuollut.

Tarja Kuikka