Puheenvuoro: Haaste Joutsan nuorille miehille

Joutsan Mieslaulajien aloittama jouluaaton laulutervehdysperinne eri hoitolaitoksissa on jatkunut 46 vuotta. Tänäkin jouluna kuorossamme oli vielä 15 lauluveljeä. Lauloimme Palvelukeskus Jousessa, tk:n vuodeosastolla sekä Marjatantien palvelukodilla. Uskomme, että olemme joka vuosi ilahduttaneet kuulijoitamme ja saaneet samalla itsekin hyvän joulumielen. Viime vuosina olemme huomanneet, että ikärakenne tekee tehtävänsä myös kuorolaisten joukossa ja näin vaarantaa lauluperinteen jatkumisen. Laulumiesten ja hoitolaitosten yhteinen toive on, että tämä hieno perinne säilyisi Joutsassa. Siksi me nykyiset kuorolaiset haastamme Joutsan nuoret miehet mukaan jouluaaton toimintaan. Kuoromme laulaa edelleen neliäänisesti ja ainakin aluksi vaatii pientä harjoittelua. Se on hyvä aloittaa meidän vanhojen konkareiden kanssa.

Joutsan nuoret miehet, ottakaa siis lauluveljiemme haaste vastaan ja pidetään yhdessä huoli jouluaattoperinteen jatkumisesta. Yhteyttä voitte ottaa kuoron kuoropäällikköön Veikko Laastolaan tai kuoronjohtajaan.

Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleiksi “työharjoitteluun” jouluna 2019.

Lauluveljien puolesta

Seppo Pänkäläinen

kuoronjohtaja