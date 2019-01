Pääkirjoitus 3.1.2019: Optimismia kuntataloudessa

Jos paikallisia kunnanjohtajia kuuntelee, kunnilla pitäisi mennä tulevina vuosina taloudellisesti ihan mukavasti. Luhangassa on perinteisesti osattu pitää talous kunnossa ja lähivuosinakin kunta aikoo lähinnä lyhentää velkojaan. Luhangan etuna on sekin, että tuloveroprosentti on onnistuttu pitämään poikkeuksellisen matalana.

Joutsan taloussuunnitelmassa taas ennustetaan, että kunnan talous kääntyy muutaman alijäämäisen vuoden jälkeen plussalle vuonna 2021. Joutsalle oli vuoden 2016 päätteeksi kertynyt ylijäämää 4,6 miljoonaa euroa. Kertynyt ylijäämä ”niiaa” ennusteen mukaan vuonna 2020 noin 2,7 miljoonaan euroon, mutta alkaa sen jälkeen taas kasvaa.

Sekä Joutsan että Luhangan kunnanjohtajat katsoivat kuntiensa talouden tulevaisuuteen loppuvuoden budjettikäsittelyissä varsin luottavaisin mielin. Toivottavasti optimistit ovat oikeassa. Mikäli näyttää siltä, että kuntiin alkaa kertyä taloudellista pelivaraa, on kuntien harkittava myös sitä, kenen hyväksi se jaetaan. Ainakin Joutsassa on syytä tarkastella verojen keventämistä ja muistaa myös se, että lasten koulutukseen ja perheiden hyvinvointiin panostaminen kannattaa aina.

Markku Parkkonen