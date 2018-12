Näin järjestät näyttävän ja turvallisen ilotulituksen – alan expertti ja evp. tykistöupseeri kertoo

Ilotulitteet ovat olennainen osa vuodenvaihteen juhlintaa. Ilotulitteiden myynti käynnistyi heti joulun jälkeen. Ilotulitteita saa tosin käyttää vasta uudenvuodenaatto kello 18 alkaen aina seuraavan vuorokauden puolelle aamukahteen saakka.

Kysyimme joutsalaiselta Petteri Oksaselta vinkit ilotulitteiden käyttöön. Oksanen on takavuosina ollut lukuisia kertoja järjestämässä muun muassa Joutsan joulunavauksen ilotulitusta, niin tänäkin vuonna. Taustaltaan Oksanen on mm. evp. tykistöupseeri.

Turvallisuus puhuttaa ilotulitteiden ympärillä vuosittain. Millaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun ilotulituksen järjestelyitä mietitään kotioloissa?

– No, ykkösenä on tietenkin ne suojalasit. Silmävammaan ei tarvita kuin se yksi pieni ilotulite ja se voi olla juuri se seuraava, jonka aiot sytyttää, Oksanen painottaa.

– Älä myöskään koskaan vähättele tai aliarvioi ilotulitteen tehoa! Tärkeintä on, että oma asenne ilotulitteisiin on kunnossa. Niitä ei pidä pelätä, mutta on kuitenkin kunnioitettava ruudin syttymisessä syntyvää voimaa.

– Olen itse ottanut sen tavan, että aina kun sytytän tulilangan, olen jo siinä vaiheessa varautunut pahimpaan. Pahinta mielestäni siinä vaiheessa on, että ilotulite alkaakin paukkumaan saman tien, vaikka tulilangan pitäisikin antaa siihen hieman aikaa. Koskaan en pidä mitään ruumiinosaa ilotulitteen lähtösuunnan edessä, kun sitä sytytän. Tähän on joutunut opettelemaan ammattimaisissa ilotulituksissa, joissa osa tähtipommeista lähtee putkesta samalla sekunnilla kun sille liekkiä näyttää.

– Älä sytytä tulilankaa lähellä kasvoja, vaikka tuuli sytyttämistä vaikeuttaisikin. Usein liekkiä suojataan käsillä ja tuodaan se lähelle kasvoja ja vartaloa. Kannattaa kuitenkin keksiä jokin toinen tapa liekin suojaamiseen. Tai ehkä se paras tapa sytyttää on kuitenkin siihen tarkoitukseen kehitetty sytytyspuikko, johon ei tuuli vaikuta.

– Tee kunnon teline raketeille. Sellainen, joka ei mene nurin, kun ensimmäisen raketin lähettää matkaan. Myös tuuli, puut ja sähkölinjat tulee ottaa huomioon. Kovalla tuulella korkealle lentävien rakettien lentosuunta voi muuttua yllättävän paljon tuulen takia.

– Patojen ampuminen on hieman turvallisempaa, mutta ei niitäkään voi aivan miten vaan laittaa. Tarvittaessa voi kaivaa maahan tai lumeen sopivan kolon, johon pata laitetaan. Omissa ammattimaisissa ilotulituksissa yksi tärkeimmistä välineistä valmisteluissa on nimenomaan lapio, jonka avulla laitan maata patojen ja putkien ympärille, jotta ne pysyvät paikallaan loppuun asti.

– Älä anna ilotulitteita sellaiselle, joka ei ymmärrä niiden toimintaa tai on siinä tilassa, että hän voisi aiheuttaa itselleen tai muille vahinkoa. Se tiedetään, että suomalainen mies tietää mielestään ilotulitteista kaiken juuri ennen keskiyötä vuoden viimeisenä päivänä, mutta kannattaa joskus kyseenalaistaa tämä. Sitä voisi verrata siihen, että antaa auton juopuneelle, lopputulos on yleensä kaikkea muuta kuin hyvä.

Mihin asioihin kannattaa tai pitää kiinnittää huomiota, kun ostaa ilotulitteita kaupasta?

– Aina suurimmalla rahalla ei saa parasta näytöstä aikaan, pienetkin padat voivat olla varsin näyttäviä. Kannattaa siis tutustua hieman tuotteiden kuvaukseen. Jos esimerkiksi padassa lukee, että se ampuu 25 kpl tähtipommeja 20 metrin korkeuteen, voisin olla siitä kiinnostunut, vaikka se ei olisikaan suurin ja kallein vaihtoehto. Itse kiinnitän huomiota jopa siihen, minkälaisia kuvioita esimerkiksi pata ampuu. Erilaisiin merkintöihin on oppinut vuosien varrella, kun ammuntoja on suunnitellut ja valmistellut.

Millä tavalla ilotulitusta voi suunnitella etukäteen?

– Tärkeintä on tietysti varata kaikille ammuntaan osallistuville sopivat suojavarusteet. Tämän lisäksi kannattaa miettiä etukäteen mistä on turvallisinta ampua ja minkälaiselta alustalta.

– Kannattaa myös tutustua tuotteisiin jo ennen kuin menee niiden kanssa ulos, koska siellä yleensä on pimeää ja niitä ohjeita tulee harvemmin enää siellä luettua. Yleensä niissä teksteissä kerrotaan mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tulilangan sytyttää. Tämän tiedon pitäisi kiinnostaa kaikkia, jotka ilotulitteita käsittelevät.

Mikä tai mitkä ovat sinun suosikki-ilotulitteita?

– Vanhana tykistön miehenä ruudin käry ja kovat pamaukset ovat lähellä sydäntä. Kun järjestää isomman ilotulitusammunnan, ei siinä yleensä ehdi itse seuraamaan minkälaisia kuvioita taivaalle syntyy, silloin on nautittava muista asioista. Kun taas ammutaan omaksi iloksi, haluan silloinkin ilotulitteen olevan jo pieni näytös itsessään. Tähän eivät yleensä tikkuraketit pysty, joten padat ja tähtipommit ovat niitä, joihin itse satsaan.

Jukka Huikko