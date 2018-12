Seutuopistolle 20.000 euron valtionavustus

Puulan seutuopistolle on myönnetty 20.000 euroa valtionavustusta aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Avustus on käytettävissä vuosien 2019–2020 aikana. Raha mahdollistaa totutusta opetuksesta poikkeavan koulutustarpeita etsivän toiminnan. Sen avulla on mahdollista järjestää opetusta pienemmissä ryhmissä tai jopa yksilöllistä ohjausta osana opetusta.

Seutuopistolautakunta merkitsi kokouksessaan 18.12. tiedoksi valtionavustuspäätöksen. Hankkeen tarkempi suunnitelma tehdään tammikuun 2019 aikana ja tuodaan lautakunnalle tiedoksi.

Mainos: Rautakauppala Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Laajis Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA

Janne Airaksinen