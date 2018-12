Joululahja luhankalaisille: Ihmisten Luhanka -paikallishistoriateos julkaistiin

Luhangan uusi paikallishistoriateos Ihmisten Luhanka julkaistiin joulunalusperjantaina Luhangan Kylätalolla. Historiateos on toteutettu Luhangan kunnan aloitteesta ja tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen kanssa. Teoksen pääkirjoittaja on laitoksen tutkijatohtori Pasi Saarimäki (yläkuvassa eturivissä 2. oik.) ja teoksen toimittamisesta on vastannut dosentti, yliopistotutkija Heikki Roiko-Jokela (eturivissä 3. oik.).

Yhteensä 263-sivuisessa teoksessa pääosassa on Pasi Saarimäen kirjoittama luhankalaisen kunnalliselämän historia aina 1500-luvulta 1990-luvulle. Tärkeän osan teoksesta muodostavat myös paikallisten kirjoittajien tekemät miniartikkelit mitä moninaisimmista aiheista. Kirjan pääkirjoittaja Pasi Saarimäki totesikin, että luhankalaiset historiatoimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kirjan toteuttamiseen poikkeuksellisen ansiokkaasti. Yläkuvassa on perjantaina kirjan julkaisutilaisuudessa olleita kirjan tekoon osallistuneita henkilöitä.

Kirjaa on mahdollista ostaa ainakin Luhangan kirjastoista sekä kunnanvirastolta.

Joutsan Seutu julkaisee myöhemmin laajemman esittelyn Ihmisten Luhanka -kirjasta.

Markku Parkkonen