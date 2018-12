Luistelemaan pääsee jo, luonnonlatujen tekemiseen kaivataan enemmän lunta

Vaikka kunnon talvi odottaa vielä tuloaan, Joutsan seutukunnalla päästään kuitenkin jo luistelemaan ja tykkilumen osalta myös hiihtämään. Jääkiekkokaukalot on avattu jo Leivonmäellä sekä Rutalahdessa ja Joutsan kirkonkylälläkin kaukalo on tarkoitus saada käyttöön vielä ennen joulua.

– Tavoitteena olisi, että se olisi viikonloppuna käytössä, jos ei sitten luonnonvoimat toista sano ja kukaan käy enää siellä polkupyörällä sähläämässä sohjon keskellä siinä vaiheessa, kun se on jäädytetty. Yhdessä vaiheessa oli joku käynyt kokeilemassa, miten liukuu, kertoo Joutsan kunnan liikunta-alueista vastaava Pauli Komppula.

Hiihtolatujen osalta tilanne on se, että luonnonlumen ollessa vähissä ainoa yleinen latu on Joutsan Pommin ensilumenlatu Valklammenkankaalla. Ladulla oli maanantai-iltapäivään mennessä avattu Pommin puheenjohtaja Marko Hartosen mukaan kolme hiihtolenkkiä eli 1 kilometrin, 1,4 kilometrin sekä 1,8 kilometrin lenkit ja vielä ennen joulua luvassa on neljännen eli 2,6 kilometrin mittaisen lenkin avaaminen.

– Sitten odotetaan sen jälkeen, että tulisi taivaalta lunta, kertoo Hartonen.

Innokkaimmat pääsevät siis jo Joutsassa hiihtämään tykkilumella, mutta luonnonlatujen tekemiseen tarvitaan sen sijaan vielä lisää lunta. Esimerkiksi Leivonmäellä lunta tarvitaan kunnan ladusta vastaava Pauli Komppulan mukaan vähintään viisitoista senttiä, että perinteisen latupohjaa päästään tekemään.

– Pienelle valoladulle, mikä siellä on, sinne tietysti pääsee aikaisemmin. Mutta se perinteisen viiden kilometrin latu, käytännössä sinne saa se 15–20 senttimetriä tulla lunta, ennen kuin pääsee latua tekemään, sanoo Komppula.

Se, minkä verran luonnonlunta latuja varten yleensä ottaen tarvitaan, riippuu Komppulan mukaan kalustosta ja latupohjasta. Tasaisella pururadalla latupohja pystytään Komppulan mukaan tamppaamaan pienemmälläkin lumimäärällä, mutta epätasaisessa maastossa lunta tarvitaan enemmän ja tamppauskertoja useampi, jotta pohjasta tulee kunnollinen.

Myös Luhangassa päästään jo luistelemaan niin kirkonkylällä kuin Tammijärvelläkin. Latujen tekemiseen kaivataan kuitenkin Luhangassakin lisää lunta.



Tarja Kuikka