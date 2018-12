Tulostuutti

Joutsan Pommin piirikunnalliset maastohiihtokilpailut, 11.12.2018

Hiihtotyyli vapaa. N8) 1km 1) Venla Hurri JoPo 6.40. N10) 1,8km 1) Iida Lavia JoPo 6.40. M10) 1,8km 1) Aleksi Saarela JoPo 6.00. N12) 1,8km 1) Siiri Suomi Kalske 5.41, 2) Jenna Ravolainen Kalske 5,45. M12) 1,8km 1)Valtteri Kinnunen Ski Jyväskylä 4.50, 2) Jesse Ravolainen Kalske 5,38. N14) 3,6km 1) Elli Lavia JoPo 11.05. M14) 3,6km 1) Väinö Koistinen JoPo 10.37, 2)Tuomas Paalanen Kalske 11.52. N16) 3,6km 1) Viivi Kinnunen Ski Jyväskylä 9.19, 2) Anniina Ström Ski Jyväskylä 9.39, 3) Anni Mylläri Heinolan Isku 11.06. M16) 3,6km 1) Luukas Siitonen Ski Jyväskylä 9,19.

M18) 7,2km 1) Lauri Ström Ski Jyväskylä 17.47, 2) Arttu Paalanen Kalske 18.22, 3) Tuomas Salonen SySi 19.28. M20) 9km, 1) Juho Mylläri Heinolan Isku 23.11. Nyl) 5,4km 1) Jenni Raivio Ski Jyväskylä 13.12, 2) Ida Meriläinen Ski Jyväskylä 14.17. Myl) 9km 1) Veli-Matti Räsänen JmskIlves 20.22, 2) Matias Salonen SySi 24.52.

N40) 3,6km 1)Kati Lavia JoPo 10,53. M50) 3,6km 1) Jari Hokkanen JoPo 10.07, 2) Jari Mylläri Heinolan Isku 11.50. M55) 3,6km 1) Antero Vesalainen PertunmaanPonnistajat 9.29, 2) Jukka Savio Pieksämäen Veikot 10.59. M65) 3,6km 1) Pentti Minkkinen PieksämäenVeikot 10.26, 2) Seppo Hurri JoPo 10.35. M70) 3,6km 1) Seppo Kemppainen KalsKe 11.04, 2) Heikki Nurminen JoPo 11.15. M75) 1,8km 1) Arvo Paavilainen JoPo 6.48.

Ravituloksia marraskuulta

4.11. Mikkeli Lämminveriset tasoitusajo 2600m P. 13000€,20m/36000€,40m/66000€ enintään 66000€; 13) Jamie Point 20.6. Om./Valm. Markku Koivisto, Ohj. Sami Vehviläinen.

Lämminveriset ryhmäajo 2100m enintään 1800€; 9) Arcadia 21.2. Om./Valm. Markku Koivisto, Ohj. Pekka Vehviläinen.

Suomenhevoset tasoitusajo 2100m P. 0€+20m/300€ enintään 600€; 4) Villiinatar 37.6. Om. Talli JR Pilke, Valm. Jukka Huuskola, Ohj.Henri Bollström.

7.11. Helsinki Vermo Kylmäveriset tasoitusajo 2100m P. 200€+20m/200€ enintään 1200€; 1) Vokkeni 37.8. Om./Valm. Jukka Huuskola, Ohj. Esa Holopainen.

Lämminveriset tasoitusajo 2100m P. 0€+20m/900€ enintään 1800€; 2) Knows Everything 17.9. Om./Valm. Jukka Huuskola, Ohj. Esa Holopainen.

10.11. Helsinki Vermo Lämminveriset ryhmäajo 2100m vähint. 2500€ enintään 7500€; 6) Salty Fairytale 17.6. Om./Valm./Ohj. Satu Nissinen.

Kylmäveriset ryhmäajo 2100m Tähtidivisioona enintään 120000€; Tee Wee Paroni hpl (hylätty pitkä laukka). Om./Valm. Pasi Haapasaari, Ohj. Henri Bollström.

12.11. Kouvola Lämminveriset ryhmäajo 2100m enintään 2500€; 9) Hillstreet Rose 19.8. Om. Luomala-Koivisto Heidi & Luomala Liisa, Valm. Markku Koivisto, Ohj. Jouko Tarvainen.

16.11. Mikkeli Lämminveriset ryhmäajo 2100m enintään 800€; 6) Ridgehill’s Esther 20.5. Om. Harjunpää Petra & Mäkinen Piia, Valm. Jukka Huuskola, Ohj. Ville Tonttila.

Lämminveriset ryhmäajo 2100m enintään 17000€; 1) Take A Bow 15.8. Om. Lake Stable, Valm. Jukka Huuskola, Ohj. Ville Tonttila.

17.11. Jyväskylä Killeri Kylmäveriset ryhmäajo 2140m Tähtidivisioona-karsinta enintään 120000€; 1) Tee Wee Paroni 27.1. Om./Valm. Pasi Haapasaari, Ohj. Henri Bollström.

20.11. Tampere Teivo Suomenhevoset tasoitusajo 2120m P. 0€,20m/200€,40m/600€ enintään 600€ tammat 20m hyv.; 9) Villiinatar 40.3. Om. Talli JR Pilke, Valm. Jukka Huuskola, Ohj. Henri Bollström.

21.11 Helsinki Vermo Lämminveriset ryhmäajo 2600m enintään 7000€; 6) Salty Fairytale 17.6. Om./Valm./Ohj. Satu Nissinen.

26.11. Jyväskylä Killeri Lämminveriset ryhmäajo 2140m enintään 2200€; 8) She Is Saga 22.4. Om./Valm./Ohj. Satu Nissinen.

30.11. Jyväskylä Killeri Kylmäveriset tasoitusajo 2140m P. 1000€+20m/700€ enintään 4500€; 7) Stipori 35.1. Om. Päivi Kärnä, Valm./Ohj. Tero E Mäenpää.

Veli-Matti Räsäselle voitto perinteisen kympillä Mikkelissä



Jämsänkosken Ilvestä edustava joutsalaislähtöinen hiihtäjä Veli-Matti Räsänen kilpaili viime viikonloppuna Mikkelissä ja Saarijärvellä hyvällä menestyksellä.

Lauantaina Räsänen oli Mikkelin Porrassalmen hiihdoissa, joissa matkana oli kymmenen kilometriä perinteisellä tyylillä. Tuloksena oli voitto. Sunnuntaina oli vuorossa Saarijärven kansalliset, joissa matkana oli yksitoista kilometriä perinteisellä tyylillä. Tuloksena oli kolmas sija. Räsänen jäi voiton vieneelle Niko Koskelalle vain 31 sekuntia.



Räsänen katsoo molempien päivien suoritusten olleen tuloksellisesti ja hiihdollisesti kiitettävät. Näin ollen hän on suorituksiinsa tyytyväinen.

– Positiivinen alkukauden trendi sai jatkoa. Nyt rauhoitetaan joulunaika ja vuodenvaihteessa palataan sitten takaisin kilpailujen pariin, hiihtäjä arvioi.

Tarja Kuikka