Joutsa hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta varhaiskasvatuskokeiluun

Joutsan kunta hakee opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2019–31.7.2020.

Kokeilun tarkoituksena on selvittää muun muassa sitä, miten maksuttomuus vaikuttaa viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, miten kokeilu vaikuttaa perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen ja millaiset kustannusvaikutukset maksuttomalla varhaiskasvatuksella on. Lisäksi tavoitteena on edistää vanhempien työllistymistä.

Mahdolliseen kokeiluun osallistuvien tulevien viisivuotiaiden eli vuonna 2014 syntyneiden ikäluokka on Joutsassa noin 35 lasta. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen ikäluokasta osallistui tämän vuoden lokakuussa kirjattujen tietojen mukaan vajaat 30 lasta.



Tarja Kuikka