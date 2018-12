JoSePa päätti syyskauden voittoon

Tuleeko maali… kyllä tulee! JoSePa vyöryttää.

Futsal-liigan syksyn viimeisellä kierroksella Joutsaan saapui Oulun Tervarit. Oululaiset nousivat yhdessä JoSePan kanssa viime keväänä ykkösestä liigaan. Alkukausi on sujunut Tervareilla mollivoittoisesti. JoSePa sen sijaan kamppailee pudostuspelipaikasta edelleen, sillä Tervarit kaatui toisen jakson maalikarkeiloilla 8–2 (2–1).

Kotijoukkue aloitti ottelun jäykistellen. Pallon hallinta oli JoSePalla, mutta peli oli tehotonta. Kunnon laukauksia ei oikein saatu aikaiseksi. Tervarit pelasi puolustusvoittoisesti, mutta hyökkäsi terävästi vastaan. Ensimmäisellä kympillä tervareilla oli muun muassa viisi kulmaa, ennen kuin kotijoukkue sai ensimmäistäkään. Ajassa 8.28 yksi kulma toi tuloksen, kun Dritan Staftsula löysi takatolpalta Niko Junkkarin, 0–1 vieraille. Tämän jälkeen JoSePa tunki väkisin lisää häkää pönttöön ja laukauksia alettiin pikkuhiljaa saamaan perille asti. Jose Ikonen veti kerran ylärimaan, Markus Rautiainen veti hirmutykin niukasti tolpan ohi.

Lopulta Olli Malin chippasi laidalta Jari Kotimäen irti ja Kotimäki sijoitti alanurkkaan tasoituksen. Tasoitus ei varsinaisesti vapauttanut JoSePan peliä, vaan harhasyöttöjä ja hosumista tuli hyökkäyspelissä edelleen liikaa. Lopulta koko pelin erinomaisesti pelannut Otto Piili väänsi itsensä väkisin tekopaikkaan pallonriiston jälkeen 17. minuutilla ja vei kotijoukkueen 2–1 johtoon.

Vielä ennen taukoa Ikonen osui kerran tolppaan ja Tarkko Savela veti niukasti ohi. Toisen jakson JoSePa aloitti huomattavasti terävämmin kuin ensimmäisen, Tervarit otti jo kahden minuutin kohdalla kolmannen virheensä. Ajassa 22.37 Janne Kosunen revittiin nurin rangaistusalueella ja sitä seuranneen pilkun veti Markus Rautiainen voimalla ylänurkkaan. Jo seuraavalla minuutilla Jari Kotimäki syötti Otto Piilin avopaikkaan; 4–1.

Tämän jälkeen Tervarit taisi heittää pyyhkeen kehään, sillä totista yritystä ei enää tarjonnut kuin pelaajavalmentaja Juho Väinälä. Tervarit yritti nostaa prässiä, mutta aika helposti JoSePa tuli prässin alta pois. Kymmenen minuutin jälkeen Rage Rautiainen sai keskisektorilla väylän vapaaksi laukaukselle; 5–1. Tervarit otti aikalisän ajassa 32.14 ja reikäpaita tuli kentälle. Tervarit ei kuitenkaan saanut reikäpaidalla aikaiseksi yhtään mitään ja Otto Piili viimeisteli knallin tarpeet tyhjään maaliin 6–1.

Tervarit lopetti tämän jälkeen reikäpaidalla pelaamisen ja kavensikin ajassa 36.15 tilanteeksi 6–2. Viimeiset pari minuuttia ihmeteltiin ottelukellon hajoamista sekä JoSePa paria lisämaalia. Valmentajien kommentit/Juho Väinälä: Aloitettiin ihan hyvin. Aluksi kun olisimme saaneet pari maalia, niin peli olisi voinut olla toisenlainen. Puolustaminen oli tänään huonoa, itsellekin tuli kardinaalimunaus 4–1-maalissa. Toisella jaksolla JoSePa jaksoi tehdä repiviä juoksuja linjan taakse ja meidän paketti hajosi.

Mikko Paappanen: Ensimmäisellä jaksolla peli oli aika staattista. Tietynlainen pakkovoiton maku oli pelaamisessa. 2–1-maali vähän vapautti peliä ja uskallettiin pelata rohkeammin. Toinen jakso oli lopulta aika helppo. Ennen kautta JoSePan ensisijainen tavoite oli pysyä sarjassa. Viime vuonna sarjassa pysyttiin suoraan 17 pisteellä ja se on kasassa nyt ensimmäisen kierroksen jälkeen. Sehän ei takaa mitään, mutta tavoitteita pitänee silti vähän päivittää. JoSePa on sarjassa seitsemäntenä, ylös päin neljänteen sijaan on viisi pinnaa, alas päin pleijareiden ulkopuolelle on seitsemän pinnaa.

Joutsassa on siis erinomaiset saumat nähdä ensi keväänä pudotuspelejä. Kevätkierros on kuitenkin JoSePalle haastava, sillä vieraspelejä on selvästi enemmän kuin kotipelejä. Toinen kierros alkaa jo ennen joulua. JoSePa kohtaa sarjassa toisena olevan Sievin ensi lauantaina vierasottelussa. Syyskierroksella JoSePa avasi liigan kotivoitolla heitä vastaan 4–3.

Petri Hentinen