Mestarit ja Kisällit vastakkain pelikentällä

Linja Olli Malin (edessä), Jarkko Kosunen ja Jari Kotimäki toiminnassa. Kuva: Josepa

JoSePa sai Futsal-oppia Suomen mestareilta keskiviikkona Joutsassa Futsal-Liigassa. Tiiviisti puolustanut ja virheistä rankaissut Kampuksen Dynamo Jyväskylästä vei mennessään 3 pistettä maalein 3–7 (2–4). Ennakkoasetelmat pelille olivat selvät, pojat vastaan paljon kokeneemmat pojat.

JoSePallakin oli kentällä kokemusta KaDy-veteraanien kautta (Jesse Kalliokoski, Markus Rautiainen, Jose Ikonen, loput penkillä), joten lataus peliin löytyi itsestään.Joukkueilla on sen verran paljon ollut yhteistyötä viimeisen neljän vuoden aikana, että tiukatkin tilanteen päättyivät nokkapokan sijaan halailuun, mitä nyt Kalliokoski yritti vähän vanhoja kavereita lämmittää.

Ottelu alku ei kotijoukkueelle paljon luvannut. Harhasyöttö omalla puolustusalueella heti ensi minuutilla poiki heti maalipaikan KaDylle, eikä Mikko Kytölä toisella kertaa erehtynyt. Heti perään Kristijan Radin sai laukaisujalan vapaaksi ja ylänurkassa verkko heilui taas, 0–2 vieraille ja murskajaisten pelko alkoi heilua ilmassa. JoSePa sai kuitenkin pikkuhiljaa hyökkäyksiä perille asti, ja yhdeksän minuutin kohdalla Janne Kosunen pisti takatolpalta kavennuksen Ikosen hienosta syötöstä.

Paria minuuttia myöhemmin JoSePa sai prässättyä pallon pois, ja pienen hässäkän jälkeen Jari Kotimäki tykitti ylänurkkaan tasoituksen. Loppujakso mentiin suht tasaisissa merkeissä, paitsi että Jani Korpela ja Sergei Korsunov pyörähtivät helpon näköisesti kaksi kertaa vartijoiltaan vapaaksi ja taukolukemat 2–4 syntyivät.

Heti toisen jakson alkuun Newton De Souza Quieroz junior tykitti riman alle 2–5, ja peli näytti jo ratkenneelta. Rakkikoiraksikin nimitelty Kalliokoski riisti kuitenkin heti perään pallon pois KaDylta, ja kavensi lukemiksi 3–5. Kavennus nostatti sen verran tunnetta peliin, että seuraavat viisi minuuttia olivat pelin kiihkeintä antia. Heti Jessen maalin perään Kotimäki petasi loistopaikan Olli Malinille, mutta maajoukkuevahti Juha-Matti Savolainen torjui.

Kuten tällä tasolla on tapana, virheet ratkaisevat. 26minuutin kohdalla JoSePan pallonmenetys omalla alueella toi paikan Radinille,eikä ammattimies erehtynyt; 3–6. Loppu meni vähän pelailuksi, sillä tarkasti puolustanut KaDy ei liikaa paikkoja JoSePalle antanut. Reikäpaidalla pelannut JoSePa loi yhden loistopaikan, mutta jostain maan rajasta Savolainen venytti vielä käden eteen Kotimäen puskuun tuplatorjunnan päätteeksi. Newton Jr. ujutti vielä päätöslukemiksi 3–7.

JoSePa pysyi mestarien kyydissä hyvin, mutta mukana matkaaminen ei auta, pitäisi saada paikkojakin luotua. Nyt oli tila ja aika vähissä. Toki maalien lisäksi puolenkymmentä hyvää paikka tuli, tosin vastustajalla oli niitä ehkä tuplaten. Maalipaikoissa sellainen tietty armottomuus vain puuttuu. Kaksi huonoa syöttöä omalla alueella ja kaksi miesvartioinnin pettämistä tarkoitti yhtä monta maalia, eli virheitä ei tällaisia vastustajia vastaan parane tehdä.

KaDyltä vaikutuksen tekivät Newton jr. joka uurasti väsymättä, sekä taitavat ja isokokoiset maajoukkuepelurit Jani Korpela jaSergei Korsunov. Kiristija Radin oli paljon pallossa, eikä tehnyt virheitä. JoSePalta Kalliokoski ja Kotimäki jaksoivat prässätä, ja molempien yritys palkittiin maalilla. JoSePa ei alhaalta rakentamalla saanut juurikaan paikkoja, vaan maalit ja maalipaikat syntyivät hyvästä prässistä.

Pelit jatkuvat heti viikonloppuna. Lauantaina Joutsaan saapuu Oulun Tervarit, joka on tuttu viime kaudelta Ykkösestä. Tervarit kuuluu JoSePan päävastustajiin eli kyseessä on niin sanottu kuuden pinnan peli. JoSePa on nyt sarjassa viimeisellä pudotuspelipaikalla eli kahdeksantena, ja Tervarit sijalla 11 karsijan paikalla.

Petri Hentinen