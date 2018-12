Leivonmäen Vuoden Yrittäjä on Ilkka Lindholm – mies Ilecon Oy:n takana

Leivonmäen Yrittäjät ry on valinnut Leivonmäen Vuoden Yrittäjäksi Ilkka Lindholmin. Hänellä on takanaan yli 30 vuoden kokemus rakennusalalta. Alan työt lähtivät ensiksi liikkeelle kuin sattumasta, ja viimeisin kehityskulku on tältä syksyltä, kun hän muutti toiminimiyrityksensä nimen ja yritysmuodon Ilecon Oy:ksi.

– Arvostan suuresti sitä, että yritykseni ja tekemäni työ huomioidaan tällä tavoin, kommentoi Lindholm kunnianosoitusta.

Lindholm tekee monipuolisesti rakennusalan töitä aina saneerauksista omakotitalojen ja mökkien uudisrakentamiseen, ”perustuksista piipunhattuun”, kuten mies itse kuvailee.

– Lähdin alalle sattuman kauppaa. Olin aikaisemmin puuseppänä lentokonetehtaalla Kuorevedellä, ja tuttu pyysi avuksi vesikaton tekoon Jämsään. Sen tehnyt joutsalainen kirvesmies Seppälän Veikko sanoi, ettei ole koskaan valmistunut katto niin nopeasti. Tämä tapahtui vuonna 1987, taustoittaa Lindholm.

Siitä sitten matka yrittäjäksi alkoi, ensin pari vuotta palkollisena ja sitten verokortilla itsenäisenä, ja viimein vuonna 2007 toiminimen Ilecon perustamisella.

– Puusepän kokemus on auttanut todella paljon etenkin viimeistelytöissä. Muuten olen oppinut alan työt kokemuksen ja tekemisen kautta.

Tyypillistä on, että Lindholmia työllistävät vakioasiakkaat, jotka ovat olleet tyytyväisiä miehen työnjälkeen. Usein puskaradio on paras markkinoija, ja saattaakin olla, että jonkin mökkitien varresta yrittäjä saa paljon uusia asiakkaita, kun naapurit puhuvat keskenään remonteista.

Viime talvi oli alalla hieman hiljaisempaa, mutta nyt vallitsee täystyöllisyys kesän yli.

– Sain juuri yhden työmaan valmiiksi, ja luulin, että joulukuusta tulee hiljaisempaa. Sitten sain yhden puhelinsoiton, ja hommaa riittää useammaksi kuukaudeksi erään omakotitalon saneerauksessa. Kalenteri on myös täynnä kevääksi ja kesäksi, kertoo Lindholm.

Anssi Mäkinen Leivonmäen Yrittäjäyhdistyksestä mainitsee useita tekijöitä, mitkä ohjasivat valintaa nimenomaan Ilkka Lindholmin suuntaan.

– Hän on ollut vuosia Leivonmäen yrittäjät ry:n järjestötoiminnassa mukana, on pitkäaikainen yrittäjä, joka on myös kehittänyt yritystään ja on tuonut myönteisesti yrittäjyyttä esille isoille kansanjoukoille. Viimeksi mainittu tapahtui hänen toimiessaan Leivonmäen markkinoiden juontajana, kertoo Mäkinen.

Janne Airaksinen